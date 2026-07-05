Didier Deschamps : «vous faites passer Kylian pour un dictateur»

Kylian Mbappé n’a pas changé. À la question de savoir si le meilleur buteur de l’histoire des Bleus était devenu un capitaine "plus mature", Didier Deschamps a été catégorique. «Non, il n’a pas changé, vous le faites passer pour un dictateur. Je le dis depuis le départ, ce n’est pas pour me contredire. Kylian a une image, pour certains, qui n’est pas du tout la réalité», a lancé DD après la qualification des Bleus en 1/4 de finale de Coupe du Monde face au Maroc.

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«Depuis le premier jour en stage, il est arrivé avec cet état d’esprit, il sait très bien que quand il parle, il parle au nom d’un groupe. Je passe pas mal de temps à parler avec lui, il me fait passer les doléances aussi des joueurs qui ne sont pas forcément les siennes. Il assume totalement. Pour être un capitaine tranquille, si tu veux t’occuper des autres, il ne faut pas que tu aies des problèmes avec toi-même, et s’il y a bien un joueur dans ce cas, c’est Kylian. Tout le monde le suit. »