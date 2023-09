OL : les 6 chantiers prioritaires de Fabio Grosso

La suite après cette publicité

Ce lundi, Fabio Grosso, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, sera présenté aux médias. Nommé en lieu et place de Laurent Blanc, l’Italien devra répondre aux nombreuses questions des journalistes concernant son choix, ses objectifs et surtout son plan de bataille pour relancer les Gones. L’ancien latéral gauche fait face au premier grand défi de sa carrière, lui qui doit remettre l’OL sur de bons rails. Une mission tout sauf simple. Il y a un an, Blanc avait repris le flambeau après l’échec Peter Bosz. Le Cévenol avait réussi à limiter la casse sans forcément parvenir à mettre en place un jeu séduisant.

Une solidité défensive à retrouver

Un an plus tard, Grosso vient jouer plus que les pompiers de service. Son premier objectif sera de réussir à prendre des points puisque l’OL avance au ralenti (2 points en 5 journées, pire début de saison du club depuis 30 ans). Il n’y a plus de temps à perdre. Une remontada en L1 est la priorité. D’autant que l’Italien, qui a signé jusqu’en juin 2024, possède une option pour étendre son bail d’une année en cas de qualification en Ligue Europa. C’est donc l’objectif fixé par sa direction. Pour y parvenir, le champion du monde 2006 devra réussir à remobiliser son groupe. Il a été parfois touché mentalement comme l’a indiqué à plusieurs reprises Laurent Blanc. Cela a encore été le cas hier. Jean-François Vulliez a parlé d’un groupe frustré. Même chose du côté des joueurs, dont Clinton Mata, qui était très déçu.

Avoir un vestiaire uni, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières saisons selon des sources proches du groupe, sera primordial pour réussir à s’en sortir. Mais Grosso a les épaules pour y arriver. Sur le terrain, il devra aussi faire des miracles pour relancer la machine. Défensivement tout d’abord, Lyon a affiché certaines lacunes. Cela peut s’expliquer en partie par la perte de Castello Lukeba et surtout les absences d’Anthony Lopes et de Dejan Lovren, blessés. Dimanche soir, Duje Caleta-Car manquait à l’appel suite à une gêne au mollet samedi à l’entraînement. Mais tout cela n’explique pas tous les problèmes défensifs. Coupables d’erreurs, notamment sur des placements, les défenseurs n’ont pas toujours été rassurants.

Une attaque qui doit être plus efficace

L’OL possède la deuxième pire défense du championnat après 5 journées (10 buts encaissés) à égalité avec Clermont. Seul Lens fait pire avec 11 buts encaissés. Dimanche soir, ils ont été un peu plus solides, même si certaines phases auraient pu (dû) être mieux gérées. Devant, ce n’est pas forcément mieux avec seulement 3 buts marqués (Tagliafico, Lacazette et Tolisso, sp). Alors Alexandre Lacazette a manqué certains rendez-vous suite à sa suspension. Mais l’OL doit être plus tueur et efficace dans le dernier geste. La perte de Bradley Barcola, aussi bien buteur et passeur, devra être vite compensée. Ernest Nuamah a tout pour réussir à le remplacer. Face à Paris et au HAC, il a tenté d’apporter sa percussion sans réussir à être efficace dans le dernier geste. On attendra aussi de Rayan Cherki qu’il continue de monter en puissance et qu’il soit plus tranchant face au but.

Au milieu de terrain, Corentin Tolisso va devoir retrouver son meilleur niveau. Il n’a pas vraiment eu un réel impact depuis son retour il y a un an, même s’il a été un poil mieux dans l’engagement face au HAC. Même chose pour Maxence Caqueret, qui devra prendre un peu plus le pouvoir. La recrue Paul Akouokou a été solide pour sa première sans en faire trop. Il faudra voir face à une équipe d’un calibre supérieur. Tout l’OL va devoir montrer un bien meilleur visage. Le jeu pratiqué sous Laurent Blanc n’avait rien d’emballant ni individuellement (sauf rares exceptions), ni collectivement. Grosso va devoir poser sa patte et séduire avec le jeu. Ce qui n’a pas été le cas de ses prédécesseurs.

Un groupe et un club à unifier

Dimanche soir face au HAC, on a vu des joueurs plus agressifs, attaquer le ballon et tenter des choses. Outre l’envie de gagner, ils se savaient aussi observés par le nouvel entraîneur. Comme c’est souvent le cas dans cette situation, les cartes pourraient être redistribuées. Clinton Mata l’a reconnu. «C’est un nouveau départ pour tout le monde. Les cartes sont redistribuées donc il faut être à 100% et se donner pour le club, le coach choisira son équipe le week-end.» Après 5 journées, le onze type de l’OL n’est pas encore connu ce 18 septembre. Grosso va devoir vite se faire une idée et faire jouer la concurrence sera important pour avoir les meilleurs sur le terrain.

L’OL devra faire jouer un peu plus la concurrence tout en étant capable d’intégrer au mieux les recrues, sur comme en dehors du terrain. Ce qui n’a pas été le cas pour Amin Sarr et Jeffinho dernièrement. Enfin, Fabio Grosso devra réussir à conquérir les supporters, déçus de ces dernières saisons. Alors, une bonne partie d’entre eux a été très contente de son retour. D’autres, attendent de voir après les échecs Bosz et Blanc. Ces dernières saisons, les entraîneurs passent et les problèmes restent à Lyon. Cette fois-ci, tout le monde espère que le docteur Grosso, qui a 6 chantiers prioritaires (remontada au classement, unifier son groupe, être plus solide en défense, meilleur en attaque, proposer du jeu et reconquérir les supporters), aura le remède pour soigner la patient OL.