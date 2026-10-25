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Officiel Ligue 1

OL : le groupe avec Adil Hamdani face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Adil Hamdani, avec l'OL @Maxppp
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PSG Lyon
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L’OL se déplacera finalement ce lundi au Parc des Princes pour affronter le PSG (20h30). Paulo Fonseca se déplacera vers la capitale avec un groupe de 21 joueurs qui a été annoncé ce dimanche soir. Face aux nombreuses absences en attaque, l’entraîneur portugais a notamment fait appel à Adil Hamdani. Âgé de 17 ans, le jeune ailier, qui a disputé cinq rencontres de National 2, retrouve ainsi le groupe professionnel après avoir participé à la préparation estivale et quelques apparitions la saison dernière.

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Pour rappel, son nom était cité du côté du PSG cet été alors qu’il n’a toujours pas signé de contrat pro. Lyon devra également composer sans plusieurs joueurs importants. Loïs Openda et Pavel Sulc sont blessés, tandis que Keito Nakamura est suspendu. En défense, Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Steeve Kango sont également absents. Une situation qui oblige Fonseca à puiser dans la réserve pour compléter son groupe avant ce déplacement difficile.

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