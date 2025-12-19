Man City : Pep Guardiola se lâche sur son avenir

Hier, The Athletic a révélé que Pep Guardiola devrait quitter Manchester City à l’issue de la saison. Le média britannique a même ajouté que les Skyblues ciblent Enzo Maresca (Chelsea) pour lui succéder. Face à la presse ce vendredi, Guardiola (54 ans), dont le contrat prend fin en 2027, n’a pas pu esquiver les questions sur le sujet. Je suis là, a-t-il lâché quand les médias lui ont posé des questions sur son avenir. Il a ensuite ajouté : «depuis trois ou quatre ans, on me pose systématiquement la même question. Tôt ou tard, à 75 ou 76 ans, je quitterai City. Je comprends la question, mais il me reste 18 mois et j’en suis ravi. Cette question revient chaque saison et ça ne me dérange pas.»

Relancé, il a répondu : «point final. Je ne serai pas éternel, nul n’est immortel, mais point final. Ce qui doit arriver arrivera, et le club doit être prêt à toute éventualité. Le club doit être prêt, mais ce sujet n’est pas à l’ordre du jour pour le moment (…) J’ai répondu à cette question il y a deux questions. Me voilà. Que va-t-il se passer ? Nul ne le sait. Que j’aie un contrat de dix ans ou de six mois, le football est imprévisible. Pour l’instant, je me concentre sur West Ham, puis je jouerai au golf après quelques jours avec mon père, et c’est tout.» Le message est passé.