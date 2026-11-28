Ce samedi, quelques heures avant la rencontre de Serie A entre le Torino et la Lazio (1-2), les ultras romains ont déployé une banderole à caractère raciste visant les fans marseillais. « Marseillais, sales singes », pouvait-on lire sur cette dernière, alors que les deux camps entretiennent un lourd passif de violences et d’affrontements.

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Cette nouvelle provocation intervient dans un contexte extrêmement tendu après les incidents survenus jeudi soir lors de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, qui ont fait près de 13 blessés parmi les supporters bulgares et les CRS. Deux enquêtes ont depuis été ouvertes par le parquet de Marseille : pour violences volontaires aggravées et incitation à la haine. Ce samedi, Bruno Genesio a condamné aussi bien les violences que les provocations des supporters bulgares.