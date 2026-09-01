Crystal Palace trouve un accord à 32M€ pour Dario Osorio

Auteur d’une saison dernière de haute qualité avec Midtjylland où il a marqué 8 buts et délivré 10 passes décisives en 49 matches, Dario Osorio (22 ans) a totalement crevé l’écran. Des performances remarquables pour le Chilien qui va bouger en cette fin de mercato.

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🔐 ACCORD VERBAL trouvé entre Crystal Palace et le FC Midtjylland pour Darío Osorio !



💶 Montant : 28 M€ + 4 M€ de bonus. pic.twitter.com/RvPrzWUzD4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Selon nos informations, Crystal Palace a trouvé un accord avec Midtjylland pour ce qui sera la plus grosse vente de l’histoire du club danois, dpéassant les 16 millions d’euros déboursés par … Crystal Palace pour Alexander Sørloth en 2017. Les Eagles ont déboursé 28 millions d’euros tandis que des bonus de 4 millions d’euros sont intégrés.