Nasser Al-Khelaifi a un nouvel ennemi

Un nouveau syndicat des clubs professionnels compte bien bouleverser l’ordre établi et cela ne plaît pas à tout le monde. En effet, ce lundi à Bruxelles, l’Union des clubs européens (UEC) a vu le jour afin de «donner une voix à tous les clubs». Cette nouvelle organisation espère redynamiser l’échiquier du football européen en donnant plus de visibilité et de pouvoir décisionnel aux «petits et moyens» clubs. A terme, l’UEC souhaite notamment peser sur les décisions de l’UEFA, comme le fait déjà actuellement l’Association européenne des clubs (ECA) présidée par un certain Nasser Al-Khelaifi. Même s’il ne s’agit «pas de remplacer l’ECA, mais d’apporter un contrepoids à l’influence qu’ont les gros clubs, à travers l’ECA», comme le confirme la fondatrice de cette organisation Katarina Pijetlovic, le président du Paris Saint-Germain et de l’ECA n’a donc pas vu d’un très bon œil la création de ce nouveau syndicat des clubs professionnels.

«J’en ai à peine entendu parler, sont-ils le prochain A22 (promoteur de la Super League, ndlr) ? L’ECA est le seul organe représentatif des clubs en Europe, reconnu par la FIFA et l’UEFA et toutes les autres parties prenantes. Nous défendons tout le monde ici à l’ECA, créant une solidarité pour les membres de toutes les tailles, mais aussi les non-membres et même les clubs en dehors de l’Europe. Il est vraiment important que nous respections cette pyramide – toutes les parties prenantes doivent faire plus sur la distribution. Toutes les personnes qui rejoignent une autre start-up non représentative devraient remettre en question leur légitimité», a confié Nasser Al-Khelaifi dans une déclaration transmise à plusieurs médias dont RMC fait partie. Alors que l’UEFA n’a pas encore souhaité réagir sur le sujet, cette initiative n’est clairement pas du tout du goût de l’ECA et de son président qui souhaitent garder son monopole.

