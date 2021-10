Ligue des Nations : l'Italie s'offre la Belgique et termine sur le podium

Match de prestige entre les deux demi-finalistes malheureux de la Ligue des Nations 2020-2021 ce dimanche avec l'affrontement entre l'Italie et la Belgique. Dominée par l'Espagne (2-1), la Squadra Azzurra voulait se reprendre sur ses terres et apportait quelques changements dans son 4-3-3. Expulsé contre la Roja, Leonardo Bonucci cédait sa place à Francesco Acerbi en défense. Manuel Locatelli et Lorenzo Pellegrini prenaient la place de Jorginho et Marco Verratti dans l'entre-jeu. Enfin, Federico Chiesa était accompagné en attaque par Domenico Berardi et Giacomo Raspadori qui remplaçaient Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne. Du côté de la Belgique, le 3-4-3 était maintenu avec quelques modifications. Avec l'absence d'Eden Hazard, Yannick Carrasco montait d'un cran et laissait Alexis Saelemaekers en tant que piston. Devant, Michy Batshuayi et Hans Vanaken prenaient la place de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

Et le match débutait fort. Si Federico Chiesa se procurait rapidement deux frappes (2e et 3e), la première grosse frappe était belge avec Michy Batshuayi à la baguette. Le joueur de Besiktas frappait cependant bien trop haut (7e). L'Italie mettait ensuite davantage d'ingrédients dans cette rencontre. Domenico Berardi poussait Thibaut Courtois à la parade (18e) tandis que le jeune buteur de Sassuolo, Giacomo Raspadori, qui avait été bien lancé par Federico Chiesa voyait son tir être contré dans la surface par Jan Vertonghen (20e). Alors qu'on sentait l'Italie prendre le dessus, la Belgique rappelait qu'elle était encore présente dans le match. Trouvé au point de penalty par Michy Batshuayi, Alexis Saelemaekers frappait très fort sur la barre transversale (25e). À la limite, Jan Vertonghen passait proche du carton rouge (33e) et la Belgique grinçait encore des dents sur une frappe de Federico Chiesa repoussée par Thibaut Courtois du bout du pied (45e).

L'Italie a trouvé la faille

Dominant le premier acte, l'Italie revenait de la meilleure manière des vestiaires. Suite à un corner raté côté droit, Youri Tielemans manquait son dégagement. Plein axe à l'entrée de la surface, Nicolò Barella tentait sa chance et délivrait la bande de Roberto Mancini (1-0, 46e). Enfin en tête au tableau d'affichage, l'Italie continuait de déployer un jeu attrayant, mais la Belgique ne s'avouait pas vaincue. Sur la droite de la surface, Michy Batshuayi frappait de nouveau sur la barre transversale et restait malchanceux (60e). La suite se compliquait encore plus pour les Diables Rouges avec un penalty concédé (63e). L'ailier de Sassuolo Domenico Berardi prenait ses responsabilités et parvenait à tromper de justesse Thibaut Courtois (2-0, 65e). Bien plus tranquille désormais, l'Italie reculait un peu plus et tentait de conserver son avantage. Porté vers l'avant, Toby Alderweireld frappait fort et testait Gianluigi Donnarumma (69e).

L'ancien de Tottenham insistait de nouveau quelques minutes plus tard sur un centre de Charles De Ketelaere. Sa volée était repoussée par Gianluigi Donnarumma (77e). On sentait un petit espoir revivre côté belge et Yannick Carrasco frappait fort sur le poteau droit des Transalpins (81e). Moïse Kean s'infiltrait sur la gauche de la surface afin de mettre un troisième but mais il était contré (86e). En contre, la Belgique réduisait le score avec Charles De Ketelaere bien lancé par Kevin De Bruyne sur la droite de la surface. Le joueur du Club Bruges plaçait le ballon entre les jambes de Gianluigi Donnarumma (2-1, 86e). L'espoir revenait mais l'Italie gérait bien les dernières minutes et ne concédait pas de grosse occasion. Finalement avec cette victoire 2-1, l'Italie termine troisième de cette Ligue des Nations et domine la Belgique sur le même score qu'en quart de finale de l'Euro 2020. Le podium sera complété par l'Espagne et la France et les deux équipes se défieront ce soir à 20h45 afin de définir le vainqueur de la compétition.

