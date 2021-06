L'OM ne lâche pas Fabien Centonze

Les départs de Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo ainsi que la fin du prêt de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina laissent le flanc droit de la défense de l'Olympique de Marseille totalement orphelins. Les Phocéens espèrent pouvoir conserver l'Ibère, mais les négociations avec la Viola sont ardues.

En parallèle, ils explorent d'autres pistes. Et à l'Orange Vélodrome, on a de la mémoire. La Provence explique en effet que les Olympiens suivent toujours de près Fabien Centonze (25 ans). Un dossier ouvert en octobre dernier, à la fin du précédent mercato estival, qui n'avait pas abouti.

L'OM veut y croire

«Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent. Mais j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Et il n’y a pas eu d’offre concrète. (...) Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi», avait expliqué l'intéressé.

Cet été, Pablo Longoria et ses équipes comptent bien réussir à boucler la venue du latéral du FC Metz, encore très performant cette saison (36 apparitions, 1 but), explique le quotidien régional. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Voiron impliquera un investissement. Mais, cet été, l'OM a visiblement bien l'intention de mettre la main au portefeuille pour satisfaire Jorge Sampaoli.