Ballon d’Or : Raúl Asencio milite pour Kylian Mbappé

Raúl Asencio a déjà fait son choix pour le Ballon d’Or. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, le défenseur du Real Madrid a affiché son soutien à Kylian Mbappé, qu’il considère comme le candidat le plus méritant pour remporter la prestigieuse récompense individuelle. « Ce serait juste. Je le vois au quotidien et, pour moi, c’est le meilleur joueur parmi tous les nommés. Sur le plan footballistique, Kylian est le meilleur », a assuré l’Espagnol de 23 ans. Un avis particulièrement tranché de la part du Madrilène, qui côtoie chaque jour l’international français à l’entraînement et lors des rencontres de la Casa Blanca.

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Pour Asencio, les qualités offensives de Mbappé constituent un argument supplémentaire en faveur de sa candidature. « C’est le meilleur buteur dans tous les domaines. C’est une récompense individuelle », a-t-il insisté, estimant ainsi que les performances personnelles doivent primer dans l’attribution du trophée. Le défenseur espagnol ne s’est donc pas attardé sur les résultats collectifs du Real Madrid, préférant mettre en avant le niveau de jeu et l’efficacité de son coéquipier.