Liverpool a trouvé sa recette miracle pour réaliser l’exploit contre le PSG

La veille d’un quart de finale retour de Ligue des Champions est toujours très attendu, encore plus quand il oppose deux cadors européens dans un stade mythique. L’atmosphère commence déjà à monter dans la Merseyside. Ce mardi soir, le PSG et Liverpool se retrouvent dans l’enceinte d’Anfield pour un duel décisif qui déterminera l’un des demi-finalistes de la compétition qui croiseront le fer avec le Real Madrid ou le Bayern Munich. Mais avant cette joute à l’anglaise, l’heure était aux traditionnelles conférences de presse et aux derniers réglages à l’entraînement ce lundi. Et forcément, les yeux étaient rivés sur Arne Slot qui s’est présenté devant les médias pour évoquer les enjeux de cette manche retour et la préparation de son équipe, à l’heure où la correction nette et sans bavure infligée par le PSG au match aller disputé au Parc des Princes est encore sur toutes les bouches. Cette première manche avait offert une rencontre dans laquelle les Parisiens avaient dominé tous les compartiments du jeu, ne laissant aucune chance aux Reds qui n’avaient d’ailleurs tenté aucune frappe cadrée avec un maigre 26% de possession affiché.

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A Anfield Road, les Anglais sont dans l’obligation de renverser la situation devant leurs supporters. Battus (2-0) dans la capitale française, les Anglais avaient rendu une copie particulièrement inquiétante, tant sur le plan collectif que dans l’intensité affichée. Les statistiques avaient rapidement résumé la soirée des Reds, incapables de rivaliser dans la maîtrise du ballon et quasiment inexistants offensivement. «Je leur ai rappelé leur résultat. Ce n’était que deux zéro. Cela aurait pu être pire. On a montré plusieurs fois cette saison qu’on pouvait renverser le scénario. Près de 36 fois on a marqué plus de deux buts. On n’a pas joué 49 fois contre le PSG mais on a joué des équipes de très haut niveau. On y croit. On sait que nous sommes capables de faire quelque chose spéciale. Il faudra un exploit exceptionnel», a d’abord commenté Slot. Face au pressing et au rythme imposés par l’équipe de Luis Enrique, Liverpool n’avait jamais réussi à installer son jeu ni à véritablement menacer le but parisien, quittant la Porte d’Auteuil avec un retard finalement limité au regard de la physionomie de la rencontre.

Slot ne veut pas parler du passé

En conférence de presse ce lundi, Arne Slot a confirmé que son équipe ne montrera pas le même visage, après la bouillie footballistique proposée au Parc des Princes. «On a beaucoup parlé. On parle de système, mais jamais de ce qu’il se passe sur le terrain. Cela va vous surprendre, mais on ne va pas tout changer par rapport à l’aller. J’ai jamais demandé à mes joueurs de jouer en bloc bas. L’approche sera de prendre des risques, mais piquer le ballon sera important. Il faudra faire un pressing. C’était déjà cela l’an passé. Changement de 11 ? Je ne sais pas, mais on doit trouver l’équilibre parfait. Il faut jouer offensif et piquer le ballon. Il faut tout bien faire avant pour permettre à nos attaquants de marquer et de jouer. Il faut récupérer le ballon pour marquer. Les deux équipes vaudront le ballon. Ils ont eu 76% de possession. On doit faire mieux pour les menacer», a déclaré l’ancien coach de Feyenoord. Quelques minutes plus tôt, c’est Dominik Szoboszlai qui a affiché une grande confiance devant les journalistes : «je sais de quoi on est capable, je connais l’état d’esprit de l’équipe. On a montré plusieurs fois et déjà ce weekend contre Fulham. Je connais l’importance du club pour les supporters. Il y a eu un malentendu. Je m’excuse auprès d’eux. Ils doivent savoir que je ne me sens pas mieux qu’eux quand on perd. Je souffre aussi. Je suis avec eux et ils sont avec nous. On va donner à 100% de la première à la dernière minute. Je suis prêt à mourir sur le terrain. On a beaucoup travaillé. Tout peut se passer».

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Dans la suite de sa prise de parole, Arne Slot a, comme à son habitude, encensé le jeu de Luis Enrique. Même s’il a refusé de comparer les trois dernières confrontations, préférant faire table rase et repartir de l’avant. «Il y a des trucs qui font qui les rendent spéciaux. L’arrière droit qui se retrouve à gauche. Le 9 qui décroche au centre. On ne le voit pas souvent. Il y a des aspects uniques dans leur jeu. En général, ce sont les attributs des joueurs, leur vitesse, leur résilience, leur endurance, leur technique ballon au pied qui les rendent forts et singuliers. Ils sont une équipe spéciale. Le contexte et le cadre que Luis Enrique a crée est différent des autres équipes», a ajouté Slot avant de conclure en affirmant : «on le sait que Paris aussi marque toujours. Il faudra jouer un match exceptionnel. Il faudra faire le match parfait. Il faut être plus positif que de chercher les stats. On se concentre sur notre travail. Il faut marquer en premier. Je sais qu’eux aussi veulent marquer le premier but. Le PSG sait que l’on va mieux jouer que la semaine dernière. Un exemple, dix exemples, ou dix-sept exemples… On a déjà prouvé qu’on pouvait marquer beaucoup et vite. On est capables». Il n’y a plus qu’à lier les paroles aux actes pour les Reds.

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