Barça : les départs de Busquets, Piqué et Alba coûteront 200 M€ !

Le grand ménage se poursuit au FC Barcelone. D'après les informations du média catalan Sport, la direction barcelonaise préparerait toujours les départs de Jordi Alba, Sergio Busquets et Gerard Piqué dans le but de réduire la masse salariale. Les trois joueurs coûteront au moins 200 millions d'euros au Barça jusqu'à la fin de leur contrat respectif.

La masse salariale des Blaugranas affiche aujourd'hui un total de 610 millions d'euros, à l'heure où le club espère la baisser d'au moins 150 millions afin de respecter les conditions fixées par Javier Tebas, président de la Liga. Le contrat de Busquets prendra fin le 30 juin prochain, tandis qu'Alba et Piqué possèdent une année supplémentaire et devraient donc plier bagage à l'été 2024. Le club a déjà affirmé qu'il respecterait la durée du contrat de ses trois joueurs, bien que la direction ne soit pas contre l'idée de négocier une résolution dans les mois à venir pour que cette hypothèque de 200 millions disparaisse. A noter qu'en ce début de saison, Gerard Piqué et Jordi Alba n'apparaissent que très rarement dans la rotation de l'entraîneur Xavi, contrairement à Sergio Busquets qui reste régulièrement titulaire.