L’OL fait pression pour Jonathan David
Un peu moins d’un an après avoir quitté notre chère Ligue 1, Jonathan David est dragué par des écuries françaises. Il y a quelques jours, la presse italienne révélait qu’il pourrait faire l’objet d’un troc avec Randal Kolo Muani, qui rejoindrait Turin pendant que lui irait à Paris. Une opération qui semble farfelue. Toujours dans l’Hexagone, l’OM et l’OL ont été cités comme des candidats à sa venue.
Une information confirmée ce jeudi par Tuttosport qui assure que les deux Olympiques sont toujours sur le coup. Le média transalpin ajoute même que les Gones font « pression depuis des semaines pour le faire revenir en Ligue 1». Mais il y a de la concurrence. En Angleterre, West Ham et Nottingham Forest sont sur les rangs. Pour le recruter, il faudra mettre entre 25 et 30 M€ sur la table. En plus de cela, il faudra assumer son salaire de 6 M€ nets par saison. Il n’est pas certain que Lyon ait les capacités financières pour y parvenir.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer