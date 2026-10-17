Ligue 1 : le LOSC rate l’occasion de prendre la 1ère place, Lens enchaine à Troyes

Quatre jours après sa déroute à Arsenal en Ligue des Champions (3-0), le LOSC (4e) retrouvait les joutes nationales avec la réception du Stade Brestois (8e). Les Dogues avaient notamment l’opportunité de prendre les commandes de la Ligue 1, avant le déplacement de l’AS Monaco à Lorient, dimanche. Pour cette rencontre, Davide Ancelotti devait faire sans Thiago Santos, out pour plusieurs mois, ni Ayase Ueda et Berk Özer, touchés en milieu de semaine. Le portier paraguayen, Orlando Gill, débutait pour la première fois dans la cage nordiste, pendant qu’Olivier Giroud animait l’attaque.

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Malgré une nette domination lilloise, matérialisée par une énorme possession du ballon dès les premiers instants, ce sont finalement les hommes de Julien Lachuer qui ont pris les devants. Sur un corner assez mal tiré par Joris Chotard, les Lillois ne parvenaient pas à bien se dégager. La reprise de Gautier Lloris, contrée par Mama Baldé, finissait finalement sa course au fond des filets (6e, 0-1). Un but venu refroidir le public du stade Pierre-Mauroy, où quelques sifflets se sont fait entendre à la fin d’une première période où le LOSC n’avait pas cadré la moindre frappe.

Lille rate le coche, Thauvin porte encore Lens

En seconde période, Brest est resté quasiment recroquevillé dans son camp afin de résister aux offensives lilloises. En vain, puisque Bradley Locko concédait un penalty après avoir été pris de vitesse par Éthan Mbappé, bien en jambes sur son côté droit pour son retour. Olivier Giroud se chargeait alors de transformer la sentence pour permettre aux siens de recoller au score (64e, 1-1 s.p.). Si les joueurs d’Ancelotti ont poussé pour inscrire ce deuxième but libérateur, ils se sont aussi exposés aux contres bretons. Par deux fois, Ibrahim Kanté (83e, 89e) manquait l’opportunité de redonner l’avantage aux Ty-Zefs, qui ont toutefois su tenir jusqu’au bout. En panne d’idées face à une défense brestoise regroupée, Lille est donc accroché (1-1) et monte provisoirement à la deuxième place du championnat, à égalité avec le PSG.

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Dans l’autre rencontre de ce duplex, le Racing Club de Lens (11e) se rendait à Troyes pour défier l’ESTAC (17e). Quelques jours après sa défaite à domicile contre le Sporting Club en C1 (0-2), les Artésiens de Yannick Cahuzac ont relevé la tête en s’imposant (1-3). Si Timothé Nkada (26e, 1-1) a permis aux Troyens de revenir dans le match après le but contre son camp d’Adrien Monfray (13e, 0-1), le club promu a finalement dû s’incliner face à la classe de Florian Thauvin. Le meneur de jeu et capitaine lensois a délivré deux passes décisives à Odsonne Édouard (45e+2, 1-2) et Ruben Aguilar (55e, 1-3) pour donner la victoire aux siens. Grâce à ce succès, Lens enchaîne un deuxième succès en Ligue 1, après la victoire contre l’OL, et monte à la 7e position. Seul point noir pour les Lensois : les blessures de Jean-Clair Todibo et Ismaëlo Ganiou. Troyes reste avant-dernier et ne s’en sort toujours pas.