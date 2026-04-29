Atlético de Madrid - Arsenal : les notes du match

Le duel des éternels seconds. Une manière un peu rude de présenter la deuxième demi-finale, mais malheureusement réelle au regard de l’historique de ces deux formations en Ligue des Champions ces dernières années. Moins attendue que la confrontation entre le PSG et le Bayern hier soir, la demi entre l’Atlético de Madrid et Arsenal se jouait dans un décor fabuleux, un Metropolitano rempli à ras bord. Et les Colchoneros, transportés par cette belle ambiance, démarraient plutôt bien, monopolisant le cuir et se rapprochant des buts de Raya. La première véritable occasion intervenait à la 14e minute avec un joli numéro de Julian Alvarez et une frappe détournée par Raya.

La suite après cette publicité

Arsenal répondait immédiatement avec un contre mené tambour battant par Gyokeres, qui trouvait en retrait Odegaard dont la frappe était contrée par Cardoso (15e). Cela avait le mérite de lancer définitivement le match, qui peinait à trouver son rythme. On craignait une confrontation ennuyante, et on était malheureusement servi au cours d’une première période pauvre en occasions. On voyait principalement deux blocs bien en place, désireux de ne pas trop se découvrir, sans la capacité d’accélérer le jeu dans les 25 derniers mètres. Alors il fallait espérer une initiative individuelle à l’image de Madueke, qui repiquait dans l’axe et envoyait une belle frappe, non cadrée (30e). Le premier vrai tournant intervenait à la 43e, lorsque Hancko posait ses mains dans le dos de Gyokeres, qui s’effondrait dans la surface. Penalty, plutôt généreux, que le Suédois se chargeait de transformer en force (0-1, 44e). C’était tout au terme d’une première période bien terne, surtout côté Atlético, incapable d’enflammer la rencontre.

La suite après cette publicité

Des Colchoneros déchainés après la pause

Au retour des vestiaires, Julian Alvarez se montrait vite dangereux sur coup-franc (49e). Et enfin, le public avait de quoi s’emballer, avec un joli numéro à trois entre Griezmann, Alvarez et Lookman mais ce dernier tirait sur Raya, qui repoussait sur Griezmann, lui aussi contré par Gabriel (53e). L’Atlético était enfin entreprenant et il allait obtenir un penalty pour une main de White sur une frappe de Llorente (54e). Julian Alvarez se chargeait de convertir l’offrande (1-1, 56e). Griezmann trouvait la barre après une belle action collective (63e) et Arsenal tremblait totalement, dans une ambiance furieuse, d’autant que les Colchoneros ne relâchaient pas la pression durant ce temps fort. Le triple changement des Gunners, avec les entrées de Gabriel Jesus, Trossard et Saka, ne coupait pas l’élan madrilène.

Et Lookman vendangeait une nouvelle grosse occasion à la 74e minute, après un mouvement bien mené et un service de Llorente, au cœur de la surface. Raya parvenait à repousser la frappe trop centrée de l’attaquant. Les hommes de Diego Simeone pouvaient clairement avoir des regrets au regard de la qualité de leur deuxième période. D’autant qu’ils passaient tout près d’un deuxième pénalty contre eux, pour un contact litigieux entre Hancko et Eze, jugé finalement pas assez net par l’arbitre de la rencontre après visionnage. C’était là la seule opportunité des Gunners au cours d’une bien pauvre deuxième mi-temps, où les entrants, hormis Eze, n’apportaient rien ou presque. Mosquera et Rice tentaient leur chance de loin, sans réussite, Molina également de l’autre côté mais le score ne bougeait plus. 1-1 score final, avec l’impression d’une victoire aux points des Madrilènes, plus convaincants. Les Gunners devront montrer bien plus à l’Emirates Stadium mardi prochain pour obtenir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

L’homme du match : Julian Alvarez (7) : la superstar argentine a été à la hauteur de l’enjeu. Très vite, il a voulu se montrer dangereux, étant partout devant, décrochant pour participer tout en terminant aussi les actions. David Raya lui sort par exemple une superbe intervention au quart d’heure de jeu pour éviter l’ouverture du score. En revanche, il faut signaler qu’il a tout de même fait plusieurs mauvais choix dans les derniers mètres, la jouant parfois trop solo, notamment en fin de premier acte. Tout comme il a aussi réussi à distiller d’excellents ballons dans les derniers mètres lors des temps forts madrilènes en deuxième période. Il transforme à merveille son penalty pour égaliser en deuxième période, et il avait été à deux doigts d’inscrire un superbe coup-franc juste avant. Malheureusement pour les Colchoneros, il s’est blessé et a dû laisser sa place à Alex Baena à la 77e. L’Espagnol n’a cependant pas montré grand chose si ce n’est un bon ballon de la tête pour Lookman dans le temps additionnel.

Atlético de Madrid

- Oblak (5) : difficile de noter le match du portier slovène. Arsenal s’est finalement procuré très peu d’occasions, et il n’a donc pas eu à s’employer. Sa première parade intervient d’ailleurs à la 87e avec cette frappe de Mosquera, bien boxée. Il est fusillé par Gyokeres sur ce penalty, domaine où on sait qu’il a toujours du mal. Soirée assez tranquille pour lui au final.

La suite après cette publicité

- Llorente (6) : c’est peut-être le meilleur joueur de l’Atlético cette saison, du moins en termes de régularité, et ce soir, il a encore été au niveau. Sans pour autant livrer une prestation extraordinaire, il a fait tout ce qu’il devait faire : sécuriser son couloir et apporter devant. Le tout, en exhibant ses qualités physiques exceptionnelles, lui permettant d’être partout sur le terrain. Ce fut surtout le cas en deuxième période, passant d’un rôle de latéral à celui de piston, se projetant donc encore plus vers l’attaque. Il provoque le penalty de l’égalisation avec cette frappe touchée par la main de Ben White, et il a même terminé la rencontre au poste de milieu axial.

- Pubill (6,5) : le latéral reconverti défenseur central cette saison continue de confirmer qu’il est un candidat sérieux pour une place au Mondial avec la Roja. Il a contribué à sécuriser la surface de Jan Oblak, étant très attentif, lisant bien le jeu et toujours bien placé. On l’a senti solide au niveau physique surtout, remportant plusieurs duels au corps à corps face aux joueurs d’Arsenal. Lui qui n’a que très peu d’expérience à ce niveau a joué comme un taulier ce soir. Il faut tout de même signaler que le peu d’allant offensif des Londoniens a bien aidé.

- Hancko (5) : de retour après ses pépins physiques, le défenseur tchèque a plutôt bien tenu son rang… Jusqu’à ce penalty en fin de première période. Si certains diront qu’il est plutôt sévère, il heurte tout de même Gyokeres dans une situation tendue, prenant un gros risque, et il s’en sort bien en deuxième période avec un deuxième penalty finalement non-accordé. En dehors de ces deux situations ponctuelles, Hancko a été assez serein et efficace dans ses interventions, et il faut noter qu’il a été plutôt bon à la relance.

- Ruggeri (5) : sur le flanc gauche de la défense colchonera, il n’a pas forcément été mis en danger par ses vis-à-vis. Il a ainsi bien tenu Madueke, ainsi que les autres joueurs d’Arsenal qui se sont aventurés dans sa zone. En revanche, on peut lui reprocher une certaine timidité dans ses intentions offensives, se projetant assez peu vers l’avant, même lors des temps forts de son équipe. Là où Llorente a été très utile lors des temps forts de son équipe, l’Italien a été un peu plus discret. Mais c’est tout de même un match globalement correct pour l’ancien de la Dea.

- Koke (4) : l’emblématique capitaine colchonero a eu du mal ce soir. Il a souvent semblé dépassé par les évènements, souvent en retard sur les quelques offensives des Gunners. Lorsque son équipe avait le ballon, son apport a aussi été assez limité. Il n’a pas su se positionner pour contribuer à la sortie du ballon, n’a proposé que peu de solutions et n’a pas su nourrir les joueurs positionnés devant lui sur le terrain. Difficile de comprendre qu’il ait terminé la rencontre.

- Cardoso (5) : présent dans l’entrejeu pour remplacer le blessé Pablo Barrios, il a surtout dû faire le sale travail, multipliant les efforts défensifs. Et il a plutôt bien rempli ce rôle. En revanche, on a vu ses limites avec le ballon. Peu créatif, peu inspiré, peu différentiel tout simplement. Un duo du milieu clairement pas au niveau ce soir. Remplacé par Nahuel Molina à la 88e. L’Argentin est passé côté droit, laissant le milieu à Llorente. Le latéral droit a fait peur à Arsenal avec un sacré missile (90e+4).

- Simeone (4) : l’Argentin a vécu une soirée compliquée. Si tranchant et létal dans les espaces habituellement, il a eu plus de mal contre une équipe bien repliée et ne laissant que peu d’espaces. Il n’a pas pu exploiter ses qualités de joueur diablement bon sur les transitions rapides, et s’est souvent cassé les dents sur les défenseurs londoniens. Son père l’a remplacé à la pause pour faire entrer Le Normand (5,5), changeant au passage son système en 3-5-2, et l’équipe en a bénéficié. Le défenseur central espagnol a été plutôt bon et attentif, efficace lorsqu’il a dû intervenir.

- Lookman (4) : le Nigérian, très performant depuis son arrivée en hiver, a eu du mal à entrer dans la rencontre. Exilé sur le côté gauche de l’attaque madrilène, il a été assez peu participatif, et n’a pas réussi à faire ses appels habituellement dévastateurs pour se présenter dans les derniers mètres adverses. Du mieux en deuxième période, où il a réussi à retrouver des automatismes avec Alvarez ou Griezmann, et donc créer un peu plus de danger. Un peu maladroit cependant, à l’image de sa reprise de volée dans les nuages en deuxième période ou de ce tir trop mou depuis le point de penalty (74e). Des occasions ratées qui risquent de coûter cher à son équipe, lui qui s’était pourtant distingué pour son efficacité jusqu’ici.

- Griezmann (6) : El Principito a été un peu plus effacé qu’à l’accoutumée en première période. Le contexte et le positionnement d’Arsenal n’aidant pas, forcément, le numéro 7 rojiblanco a assez peu pesé dans le jeu, et l’équipe a ressenti l’absence de son playmaker. Même lorsqu’il a eu le ballon, il n’a pas réussi à faire grand chose, jouant souvent en retrait ou faisant le mauvais choix. Au retour des vestiaires, c’était un tout autre Grizi, et on l’a senti un peu plus à son aise, et bien plus dangereux, se créant plusieurs occasions, dont une frappe sur la barre (63e). Un poison pour les Gunners, qui le voyaient surgir un peu partout sur le front de l’attaque. On a eu 2 Griezmanns dans ce match et on espère, pour l’Atlético du moins, qu’on verra celui de la deuxième période au retour.

- Julian Alvarez (7) : voir ci-dessus.

Arsenal

- Raya (6) : titulaire indiscutable dans les cages des Gunners, le portier espagnol abordait ce rendez-vous en pleine confiance après un clean sheet face à Newcastle. Peu sollicité dans l’ensemble, il s’est montré vigilant sur une longue ouverture bien anticipée (9e). Solide sur sa ligne, il a également repoussé une tentative d’Álvarez (13e). Il a vécu une première période globalement très tranquille. Il a failli se faire surprendre bêtement, mais, heureusement vigilant, il a réussi à stopper sur sa ligne un corner rentrant magnifiquement tiré par l’inarrêtable Julián Álvarez, dangereux même sur ce type de situation (64e). Il a sauvé les siens en remportant son face à face avec Lookman à la 74e. L’Espagnol de 30 ans a été très sérieux ce soir.

- Hincapié (5,5) : préféré à Calafiori et Lewis-Skelly sur le côté gauche, l’international équatorien avait fort à faire face à la vitesse de Giuliano Simeone. Très engagé, il a répondu présent dans les duels, prenant régulièrement le dessus sur son vis-à-vis. Il s’est notamment illustré avec une intervention autoritaire de la tête à la 25e minute. Hincapié a encore totalement pris l’ascendant ace à son adversaire à la 51e, vraiment très solide physiquement.

- Gabriel (6) : toujours aussi précieux, le défenseur brésilien a confirmé son importance, aussi bien dans les duels que dans l’impact physique. Véritable menace sur coups de pied arrêtés, il s’est montré intraitable défensivement, à l’image de cette intervention musclée face à Griezmann (31e). Une première période solide de sa part. L’ancien défenseur du LOSC a permis aux siens de garder leur avantage à la 52e, contrant une frappe à bout portant de Griezmann. Bien placé sur chaque situation, Gabriel Magalhães a encore été très rassurant ce soir.

- Saliba (5,5) : patron de la défense londonienne, l’ancien Stéphanois a encore affiché sa sérénité. Propre dans ses relances, il a cherché à casser les lignes par ses transmissions. Moins sollicité défensivement, il est resté discret, mais appliqué dans son rôle. William Saliba n’a jamais été mis en difficulté par Alvarez lors du premier acte. Il a magnifiquement devancé Lookman grâce à sa vitesse, rassurant toute sa défense à la 84e minute.

- White (4) : installé sur son côté droit, l’international anglais a rapidement été mis sous pression par Ademola Lookman. En difficulté dans les premiers duels, il a souffert face aux accélérations de l’ailier nigérian, sans pour autant totalement rompre en première période. Il a joué assez bas et ne s’est pas vraiment projeté dans son couloir. La seconde période a tourné au cauchemar pour lui puisqu’il s’est rendu coupable d’une main dans sa surface. Sur un corner frappé par Antoine Griezmann, la reprise de Marcos Llorente a été déviée par son bras, obligeant l’arbitre à revoir l’action. Après consultation de la VAR, le penalty a logiquement été accordé à l’Atlético de Madrid. Alvarez a transformé ce pénalty et ainsi égaliser (1-1, 57e). Il a été remplacé par Mosquera à la 86e. L’entrant a tenté sa chance, mais il a buté sur Oblak (87e).

- Rice (5) : positionné en sentinelle, il a été un élément clé de l’équilibre des Gunners. Très présent dans la récupération, il a également participé activement à la construction du jeu en évoluant plutôt bas. Declan Rice a livré une prestation sérieuse et disciplinée en première mi-temps. Très bien placé au premier poteau, il a dégagé avec autorité un corner dangereux des Colchoneros. Il a ensuite continué à défendre tout au long de la seconde période, se montrant parfois même trop agressif, comme lors d’un gros duel avec Julián Álvarez (64e). Rice a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Ødegaard.

- Zubimendi (4) : dans l’entrejeu, l’Espagnol a connu une première période contrastée, notamment dans le premier quart d’heure. Plutôt discret dans l’ensemble, il s’est montré imprécis par moments, particulièrement avec une perte de balle dangereuse à la 35e. Il s’est néanmoins rattrapé en étant à l’origine du penalty obtenu par Gyökeres grâce à une bonne passe dans la surface (43e). Il a encore été fantomatique en seconde période, n’apportant quasiment rien du tout offensivement.

- Ødegaard (4,5) : capitaine d’Arsenal et positionné en tant que numéro 10 en l’absence de Kai Havertz, le Norvégien a évolué dans un rôle avancé tout en décrochant régulièrement. Capable de casser des lignes, il a tenté d’apporter du liant dans le jeu, comme à la 7e minute. Malgré cela, son influence est restée limitée en première période. Bien trop discret encore ce soir, il a été remplacé par Eze à la 58e. Un choix plutôt offensif de la part de Mikel Arteta. L’entrant a tenté d’apporter de la percussion, mais a également perdu son duel face à Le Normand à la 65e minute. Eberechi Eze a cru obtenir un penalty à la 81e, mais après recours à la VAR, la décision a été annulée. L’Anglais aura néanmoins apporté du danger dans le jeu des Gunners.

- Martinelli (5) : très proche d’ouvrir le score dès la 5e minute, il est arrivé avec un léger retard sur un centre parfait de Madueke. Par la suite, il a perdu un duel face à Llorente, pris par l’expérience du latéral espagnol (8e). Une activité intéressante, mais pas récompensée lors du premier acte. Globalement moins en vue en seconde période, il a logiquement été remplacé par Trossard à la 68e minute. Le Belge n’aura, lui non plus, jamais vraiment réussi à prendre le dessus sur Marcos Llorente ensuite.

- Madueke (5,5) : préféré à Bukayo Saka, l’ailier anglais a été l’un des joueurs les plus remuants côté londonien. Très actif dès l’entame, il est à l’origine d’une grosse occasion pour Martinelli (5e). Percutant balle au pied, il a cependant manqué de justesse sur certaines situations, notamment avec une passe ratée offrant une contre-attaque à l’Atlético à la 27e. Il est passé tout près du but sur une frappe puissante et enroulée d’en dehors de la surface (29e). Toujours dangereux ensuite, il a cependant été remplacé par Bukayo Saka à la 68e. L’ailier anglais a parfois montré sa qualité technique avec quelques percussions sur son aile, mais il a souvent été bien contenu malgré tout.

- Gyökeres (6) : Très attendu après sa saison remarquable avec le Sporting, l’attaquant suédois avait un vrai test à relever. Combatif, il a tenté de peser sur la défense madrilène avec ses appels et sa puissance. Il a finalement été récompensé en obtenant un penalty après avoir été bousculé dans la surface, qu’il a lui-même transformé avec sang-froid pour ouvrir le score (0-1, 43e). Avec son but, il a ainsi inscrit son 19e toutes compétitions confondues et a donc répondu présent ce soir, lui qui en avait fortement besoin. C’était aussi sa 5e réalisation en Ligue des Champions cette saison. Viktor Gyökeres a ensuite été remplacé par Gabriel Jesus à la 67e minute. Le Brésilien n’aura rien pu apporter de plus, bien pris par la défense adverse.