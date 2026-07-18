Gianni Infantino serait en bonne position pour les prochaines élections présidentielles de la FIFA

À moins d’un an de l’élection présidentielle de la FIFA, prévue en mars 2027 à Rabat, Gianni Infantino semble plus que jamais en position de force pour prolonger son aventure à la tête de l’instance mondiale. D’après RMC Sport, le dirigeant italo-suisse aurait déjà obtenu près de 200 soutiens parmi les 211 fédérations membres de la FIFA, ne laissant apparaître pour l’instant opposition officielle. Malgré les nombreuses critiques apparues lors de la Coupe du Monde 2026, sa base politique reste donc particulièrement solide.

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Certaines grandes fédérations européennes n’ont cependant pas encore affiché leur position, à l’image de l’Allemagne ou de la France. De son côté, l’UEFA continue d’étudier la possibilité de présenter un adversaire, mais la recherche d’un candidat capable de rassembler suffisamment de voix s’annonce très compliquée. Infantino peut notamment compter sur le soutien majeur de plusieurs confédérations, en particulier en Afrique et en Amérique du Sud, ce qui lui permet de viser un nouveau mandat même sans un appui unanime du continent européen. Pour l’UEFA, l’enjeu serait davantage de faire émerger un contrepoids et d’ouvrir un débat sur la gouvernance de la FIFA plutôt que de mener une bataille frontale pour renverser le président sortant.