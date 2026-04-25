Real Madrid : Gianluca Prestianni allume Kylian Mbappé et Vinicius Jr

En février dernier, le match aller des barrages de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid avait tourné à la polémique. Après un but de Vinicius, le Brésilien a été ciblé par Gianluca Prestianni, accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’égard de l’attaquant du Real. Deux mois plus tard, l’UEFA a rendu son verdict : l’Argentin de Benfica a écopé d’une suspension de six matches. Le caractère raciste n’ayant pas pu être étayé, l’ailier lisboète purge cette suspension pour une insulte homophobe. Ce samedi, Prestianni est revenu sur ses propos à la télé argentine. L’occasion pour lui de dire ses vérités et d’allumer encore Mbappé et Vinicius :

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«*Vinicius Junior me disait : « Allez, viens, viens jouer en un contre un contre moi, lâche. » Il m’a dit « La ch*te à ta mère ». Mais non, je n’ai rien dit à aucun moment. Si j’ai entendu Mbappé m’accuser de raciste ? Oui, je l’ai entendu. Mais non, je n’aurais jamais réagi. Tu traites quelqu’un de raciste alors qu’il ne l’a jamais été. Et dès que le match a commencé, Vinicius et Mbappé sont venus et ils m’ont en quelque sorte insulté. Les deux me parlaient, mais je n’ai rien dit à aucun moment. Est-ce que je les admirais en tant que joueurs ? Non. Je ne les admire pas. J’admire Messi. Pour moi, ce sont des joueurs de haut niveau, mais aussi des joueurs normaux.» Voilà qui est dit.