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Ligue 1

Une piste de l’OM prolonge finalement dans son club

Par Jordan Pardon
1 min.
Noah Atubolu @Maxppp

Geronimo Rulli étant parti, l’OM est toujours à la recherche d’un gardien numéro un. Guillaume Restes et Marcin Bulka ont été cités, tout comme le gardien de Fribourg Noah Atubolu. Malgré l’assurance d’être titulaire, le portier de 24 ans ne viendra pas pour des raisons financières. Il se disait qu’il préférait rejoindre la Serie A, où Naples le pistait, mais là encore, l’opération est loin d’être bouclée.

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Ce mercredi, Kicker et Sky Sports Germany annoncent de leur côté qu’Atubolu va prolonger son contrat. Un accord a été trouvé entre le joueur et Fribourg, mais les deux médias précisent qu’un départ cet été reste d’actualité. Il pourrait partir sous la forme d’un prêt avec option ou obligation d’achat. Francfort souhaite le recruter.

Pub. le - MAJ le
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