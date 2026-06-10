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Coupe du Monde

EdF : LFI lance un maillot floqué Mélenchon pour la Coupe du Monde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jean-Luc Mélenchon @Maxppp

Selon les informations de RTL, La France insoumise (LFI) va lancer prochainement un maillot de football inspiré de celui de l’Equipe de France, floqué « Mélenchon 27 » en référence à la présidentielle de 2027. Commercialisé à l’ouverture de la Coupe du Monde 2026, qui débutera demain, le produit remplace notamment le coq tricolore par le logo du parti et affiche les initiales « LFI » qui remplace le traditionnel FFF. Le mouvement entend profiter de l’engouement autour de la compétition pour promouvoir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et financer sa future campagne présidentielle.

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« C’est une manière sympathique de soutenir en même temps l’équipe de France et la France insoumise. Des bénéfices, on en fait peu, parce que le but c’est qu’il soit accessible et porté un maximum », a expliqué à RTL le député Antoine Léaument, à l’origine de l’initiative. Fabriqué en Europe selon le parti, le maillot sera vendu autour de 25 euros sur la boutique en ligne de LFI. Les bénéfices doivent contribuer au financement de la campagne de 2027, même si, selon l’élu, « le but, c’est qu’il soit accessible et porté un maximum ».

Pub. le - MAJ le
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