Real Madrid : Cesc Fabregas ne dit pas non au poste d’entraîneur

Cesc Fàbregas continue de voir sa cote grimper sur le marché des entraîneurs. Auteur d’une saison remarquée à la tête de Como en Serie A, où il est encore en lice pour accrocher une place en Ligue des Champions, le technicien espagnol a déjà été cité pour succéder à Álvaro Arbeloa au Real Madrid. Interrogé sur la radio COPE, l’ancien milieu du FC Barcelone n’a d’ailleurs fermé aucune porte malgré son passé blaugrana.

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«Je n’ai pas de lignes rouges. Une seule, et j’ai été très clair là-dessus dès le début, c’est que je ne veux pas être adjoint… par exemple. Je suis clair : je veux être entraîneur principal. Quant à l’autre option ? Je n’y ai même pas pensé. Je n’ai pas eu le temps pour ça». L’Espagnol en a également profité pour commenter les tensions récentes au Real Madrid, notamment autour de Vinícius Júnior et Xabi Alonso, rappelant qu’aucun joueur «n’est au-dessus du groupe». Une sortie qui va logiquement faire du bruit en Espagne.