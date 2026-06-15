Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Scaloni ne cache pas ses craintes avant de défier l’Algérie

À quelques heures de son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, l’Argentine s’avance avec le statut prestigieux de championne du monde en titre et l’ambition affirmée de défendre sa couronne. Le rendez-vous face à l’Algérie attire déjà l’attention bien au-delà du simple cadre d’un premier match de groupe. L’Albiceleste sait que chaque apparition est désormais scrutée avec une exigence accrue depuis le sacre obtenu au Qatar, tandis que ses adversaires abordent ces confrontations avec une motivation décuplée. Lionel Scaloni et ses joueurs cherchent à trouver le juste équilibre entre la confiance née de leurs succès récents et la nécessité de rester concentrés face à un adversaire déterminé à créer la surprise. L’enjeu est considérable pour une sélection argentine qui souhaite lancer sa campagne sur une note positive, tout en évitant de tomber dans le piège d’une rencontre d’ouverture souvent plus complexe qu’elle n’y paraît dans un tournoi aussi relevé.

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«Le football reste un sport. C’est très important pour nous, mais cette équipe a atteint ce niveau parce que la pression, le poids des responsabilités, s’est un peu allégé, ce qui, au final, ne fait qu’accroître la pression sur les joueurs lorsqu’ils entrent sur le terrain. C’est l’un des facteurs clés qui leur permettent de jouer sereinement, quel que soit le résultat. La même tension, la même sensation, ce sentiment de quelque chose… Comme contre l’Arabie saoudite au Qatar en 2022. Mais après le match, nous devrions être fiers d’avoir tout donné. D’avoir affronté un adversaire qui a joué. Nous pensons que le football reste un sport, bien plus qu’une simple Coupe du monde. Il y a des choses bien plus importantes. Nous devons continuer à être compétitifs, et c’est ce que ce groupe a fait de mieux», a déclaré Scaloni. L’Argentine dispose d’un effectif riche en talents, porté par l’expérience de cadres habitués aux grandes compétitions et par la présence de Lionel Messi, toujours au centre de l’attention malgré les années qui passent. En face, l’Algérie entend démontrer qu’elle possède les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations de la planète. Tous les ingrédients semblent réunis pour assister à un choc particulièrement disputé dans une compétition où le moindre détail peut influencer la suite du parcours.

Scaloni se méfie des Fennecs

La conférence de presse de Lionel Scaloni a également permis de mesurer le respect accordé à la sélection algérienne au sein du camp argentin. Le sélectionneur sud-américain a consacré une partie importante de son analyse à l’étude de cet adversaire qu’il considère comme l’un des plus difficiles à appréhender dans cette phase initiale du tournoi. Dans son travail de préparation, Scaloni a également établi plusieurs rapprochements avec d’autres sélections nord-africaines qui ont récemment démontré leur capacité à rivaliser au plus haut niveau international. L’ascension du football maghrébin lors des dernières grandes compétitions constitue un point de référence important dans l’analyse argentine, notamment en raison de la solidité défensive, de l’engagement athlétique et de la qualité technique affichés par ces équipes. «C’est un match de football, et nous avons l’exemple de la dernière Coupe du monde. C’est important, mais nous sommes confiants que cela ne se jouera pas dès le premier match. Nous allons affronter une très bonne équipe, avec d’excellents joueurs. Nous sommes confiants et nous sommes arrivés au bon moment. L’Algérie est un rival similaire au Maroc. Leur style de jeu est comparable, avec d’excellents joueurs et un grand entraîneur qui tire le meilleur de son équipe. Le match Brésil-Maroc est un avertissement. Ne soyons pas trop confiants. Les deux équipes nationales ont mérité leur place en Coupe du Monde, et la situation de l’Algérie nous inquiète car c’est une bonne équipe. Ce sera un bon test, pas définitif mais important.»

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L’encadrement argentin a longuement observé les prestations récentes des Fennecs afin d’identifier leurs points forts, leur polyvalence tactique ainsi que leur capacité à modifier leur organisation en fonction des circonstances. Cette attention particulière traduit une réelle prudence de la part du staff albiceleste, conscient que l’Algérie possède des arguments capables de mettre en difficulté les plus grandes équipes. «C’est une bonne équipe, avec des joueurs offensifs rapides. Selon leur style de jeu au milieu de terrain, ils peuvent privilégier la technique ou la puissance physique. Ils sont capables de jouer avec différents systèmes. C’est une bonne équipe, il faut se méfier d’elle, la respecter, et elle va certainement nous donner du fil à retordre. Le caractère est important. Nous l’avons en nous, il est ancré en nous. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi bien jouer. Si nous ne jouons pas bien, nous n’obtenons généralement pas de résultats et nous en subissons les conséquences. Il ne s’agit pas seulement de ténacité, qui permet de réussir des actions décisives à certains moments du match», a-t-il conclu. Dans l’ambiance déjà électrique de cette Coupe du monde 2026, ce duel apparaît comme l’une des affiches capables de donner le ton de la compétition