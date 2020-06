PSG : Kylian Mbappé envoie un message à Aouchiche pour sa signature

Alors que Tanguy Kouassi pourrait finalement signer son premier contrat professionnel au PSG, Adil Aouchiche (17 ans), son coéquipier de la même génération se dirige plutôt vers un départ du club à en croire nos dernières informations. Sentant sans doute le vent tourner dans la mauvaise direction, Kylian Mbappé en personne a milité pour voir le jeune milieu offensif rester au club.

Après une publication d'Aouchiche sur son compte Instagram, le champion du monde a réagi et l'a incité à passer pro avec le champion de France. «Signe ton contrat ! Je t'en offre d'autres des baskets» en référence à la photo de son coéquipier. C'est ce qui s'appelle jouer les ambassadeurs de luxe mais pas forcément certains que ça marche puisqu'Aouchiche lui a répondu sur le ton de la blague : «je ne te fais plus confiance. Tu me dois déjà trop de trucs.» Mbappé avait déjà tenté d'endosser le costume de VRP de luxe après le doublé de Kouassi à Amiens en janvier dernier. Mbappé avait déjà encouragé sur les réseaux sociaux son partenaire signer un contrat avec son club formateur.