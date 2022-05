Real Madrid : Eduardo Camavinga encense ses coéquipiers

Interviewé par France Football, le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga n’a pas tari d’éloges sur ses coéquipiers. Le Français de 19 ans qui se sent soutenu par les cadres madrilènes a notamment évoqué sa bonne relation avec David Alaba, qui joue un rôle de grand frère pour lui. « C'est un chic type, comme on dit. Plus sérieusement, c'est quelqu'un qui te parle et t'aide beaucoup. On a une très bonne relation. Mais je peux vous dire que si je fais quelque chose de mal, il va me le faire savoir fermement », a déclaré Camavinga au sujet du défenseur autrichien.

L’international tricolore a également parlé de sa bonne entente avec les milieux de terrain du Real, Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. L’ancien Rennais a expliqué apprendre énormément grâce au milieu croate. « Luka, il a un instinct, une vision de ouf, ce n'est pas un Ballon d'Or pour rien. Il te sort des trucs avec son extérieur du pied, pff... Moi, si je tente des choses pareilles, je me "fais" une cheville. (Il explose de rire.) Mais il me transmet tout le reste, oui. Il attaque autant qu'il défend, donc je m'inspire de la manière dont il se déplace », a détaillé le Français. Même chose au sujet de ses deux autres partenaires. « Toni, il lâche des passes de malade. Vous voyez les matches, mais à l'entraînement c'est pire. (Il soupire.) Alors, tu regardes et t'as forcément envie de faire la même chose. "Case"(Casemiro), quand je joue 6, il me dit de garder mon calme. Et, surtout, de ne pas prendre de carton trop tôt pour ne pas avoir à changer mon jeu par la suite », a expliqué Camavinga.