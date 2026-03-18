La liste de la Côte d’Ivoire avec Elye Wahi mais sans Nicolas Pépé
Avant-dernier test avant le grand saut pour la Coupe du Monde 2026. À 85 jours du coup d’envoi, Emerse Faé a dévoilé sa liste des 25 joueurs retenus pour les deux matchs de préparation de la Côte d’Ivoire face à la Corée du Sud, le 28 mars, puis face à l’Ecosse, trois jours plus tard.
La grande nouveauté se nomme Elye Wahi, appelé pour la première fois avec les Elephants. International français en jeunes, l’attaquant de Nice représentera désormais son pays d’origine. Il retrouvera deux Strasbourgeois, à savoir Guela Doué, mais aussi Martial Godo, bluffant en ce début d’année 2026 sous les couleurs du Racing et convoqué pour la toute première fois. On notera en revanche l’absence de Nicolas Pépé, déjà écarté à la CAN pour ses propos tenus dans une vidéo du créateur de contenus Just Riadh. Sa nouvelle sortie lapidaire d’il y a quelques semaines n’a pas arrangé sa situation. Lui aussi absent à la CAN, Simon Adingra est cette fois convoqué pour ses belles performances avec Monaco.
La liste complète :
- Gardiens : Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont
- Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
- Milieux : Séko Fofana, Franck Kessié, Parfait Guiagon, Christ Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri
- Attaquants : Simon Adingra, Amad Diallo, Yan Diomandé, Martial Godo, Evann Guessand, Bazoumana Touré, Bénie Traoré, Elye Wahi
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer