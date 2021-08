La presse argentine sous le choc après la non-prolongation de Lionel Messi au Barça

La suite après cette publicité

Une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde. Libre depuis la fin de son contrat au FC Barcelone fin juin, Lionel Messi devait normalement signer un nouveau bail avec le club catalan après son retour de vacances mercredi. Une réunion a alors eu lieu ce jeudi entre le clan de l'Argentin et les dirigeants blaugranas, notamment le président Joan Laporta. Il ne manquait plus que l'officialisation de la prolongation, mais on eu le droit à l'inverse.

Aux alentours de 19h30 heure française, le FC Barcelone a publié un communiqué pour annoncer que l'Argentin n'allait pas prolonger. La fin d'une longue et belle aventure donc entre le numéro 10 et le club espagnol, à cause notamment du règlement de LaLiga. Et si les médias espagnols ne s'y attendaient pas, les réactions sont les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique.

Une «bombe mondiale» pour Olé

Du côté d'Olé, l'un des plus gros médias de sports en Argentine, le titre était assez clair sur le site. «Bombe mondiale : Barcelone a annoncé que Lionel Messi ne continuait pas», écrivent nos confrères argentins. El Grafico fait dans la simplicité avec un «Lionel Messi ne restera pas à Barcelone», tout en consacrant déjà de nombreux articles aux exploits du numéro 10 sous le maillot catalan.

Enfin, pour la chaîne de télévision TyC Sports, il est aussi question de bombe. «La bombe est confirmée : Messi va quitter le FC Barcelone», explique le média local en Une de son site ce jeudi soir. Nul doute que vendredi, les quotidiens argentins vont placarder la nouvelle sur leur Une respective. Et le feuilleton Lionel Messi ne fait peut-être que commencer finalement.