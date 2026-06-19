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Coupe du Monde

CdM 2026, Espagne : Lamine Yamal répond cash sur son état de forme

Par Samuel Zemour
1 min.
Lamine Yamal avec l'Espagne @Maxppp
Espagne Arabie Saoudite
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Lamine Yamal poursuit son retour en forme avec prudence. Le jeune prodige espagnol a assuré se sentir très bien et prêt à répondre aux demandes du sélectionneur, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Après sa récente blessure aux ischio-jambiers en fin de saison dernière, le joueur du FC Barcelone estime avoir besoin de temps pour retrouver son rythme et être à 100% lors de la Coupe du Monde 2026. L’ailier de la Roja ne devrait donc pas être disponible pour jouer toute la rencontre contre l’Arabie saoudite, dimanche (18 heures).

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«En cette fin de saison, à chaque blessure, on pense à la Coupe du Monde, et bien sûr à son équipe, mais la Coupe du Monde est toujours dans nos pensées. Heureusement, les médecins m’ont dit que je serais fin prêt, et me voilà, heureux. Si je dois être titulaire ? C’est trop tôt, ce n’est pas nécessaire, je suis en phase de réadaptation, ce n’est pas le moment de jouer un match complet, mais je peux jouer autant de minutes que le sélectionneur le souhaite», a-t-il lâché à la RTVE.

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