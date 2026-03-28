CAN 2025 : Yassine Bounou se confie sur le sacre du Maroc

Malgré le match nul face à l’Equateur (1-1), le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, s’est livré sur le sacre du Maroc à la CAN 2025, finalement accordé à son pays : « on est focalisé sur ce qui arrive. On ne rentre pas dans tout ça (ndlr : les sorties médiatiques) Si on se sent champion ? Ma réponse sera ce qu’a communiqué notre Fédération et voilà. (…) L’épisode vécu lors de la CAN a été difficile pour la sélection. Mais l’équipe nationale marocaine a su surmonter cette épreuve sur le plan mental. La période n’a pas été simple, mais nous avons réussi à bien gérer nos matchs », a-t-il confié.

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Il a également abordé le cas de Brahim Diaz, qui disputait sa première rencontre avec le maillot du Maroc depuis son pénalty manqué en finale de la CAN : « Brahim va bien. Il est avec la sélection, qui est sa famille. Et il a fait un bon match aujourd’hui. Chaque jour, il redevient le joueur que le groupe veut qu’il soit. On est content qu’il soit avec nous». Une déclaration qui souligne la cohésion du groupe marocain.