PSG : la nouvelle déclaration folle sur Kylian Mbappé !

« Est ce que c’est vraiment bizarre ? Je n’ai rien à dire là-dessus. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire les jours précédents ». Après les débuts du PSG face à Lorient en Ligue 1 (0-0), Luis Enrique n’hésitait pas à afficher son agacement quant à la situation de Kylian Mbappé, qui a assisté à la rencontre depuis les tribunes du Parc des Princes.

Dans la foulée, le quotidien L’Equipe évoquait un possible rapprochement entre le club de la capitale et le clan Mbappé. Les tensions entre la direction et le joueur se seraient ainsi un peu calmées. Pas au point de penser à une prolongation de contrat de la vedette parisienne, mais on pourrait tout de même imaginer revoir Mbappé sur la pelouse à l’avenir. Et dans le même temps, c’est le calme plat à Madrid concernant une possible offre pour l’attaquant français.

Intérêt plus que confirmé

Mais voilà qu’un des prétendants de Mbappé s’est officiellement, et publiquement, positionné. Dans un entretien accordé à The Athletic, le directeur du football du championnat saoudien Michael Emenalo, ancien de l’AS Monaco, au passage, a tenu des propos assez clairs. « Oui j’aimerais avoir Kylian Mbappé ici, le championnat veut avoir les meilleurs joueurs », a ainsi lancé le dirigeant.

Des propos qui confirment les informations sorties fin juillet sur l’intérêt prononcé des Saoudiens pour Mbappé, dans le cadre d’un prêt d’un an notamment, avant de le laisser filer à Madrid en 2024 une fois que son contrat à Paris serait terminé. Même s’il convient de signaler que le principal concerné ne semble pas forcément tenté par l’aventure saoudienne. Mais on le sait, Al-Hilal, qui le prétendait, comme les autres cadors du championnat local, ont des arguments à faire valoir. Surtout si Mbappé continue d’être mis à l’écart à Paris. Affaire à suivre…