Liga
Le Real Madrid va blinder Arda Güler
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@Maxppp
Arrivé au Real Madrid il y a trois ans, Arda Güler (21 ans) s’impose depuis l’an dernier comme un joueur important du club merengue. Disputant sept matches cette saison pour 1 but et 3 passes décisives, le milieu offensif turc affiche une belle régularité et cela a convaincu au Real Madrid de le récompenser.
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S’il dispose encore de trois ans de contrat, le natif d’Ankara va être prolongé. Selon As, un accord a été trouvé pour qu’il augmente son bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2031. À cela s’ajoute une augmentation de ses émoluments. Un nouveau contrat long qui rejoint le plan de prolongation de la Casa Blanca après Aurélien Tchouaméni (2031) et Vinicius Junior (2032).
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