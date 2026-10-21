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Ligue des Champions

Barça : un joueur avoue avoir été nul contre le PSG

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Mardi soir, le FC Barcelone est redescendu sur terre. Les Barcelonais, qui réalisaient un début de saison canon, se sont ainsi inclinés 4-2 sur la pelouse du Paris Saint-Germain. La plupart des joueurs blaugranas sont passés à côté, et Anthony Gordon a lui-même avoué ne pas avoir été au niveau devant les caméras de CBS Golazo.

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« J’ai senti une très grosse fatigue lors des 10 premières minutes, et cette fatigue s’est accentuée au fur et à mesure que le match avançait. […] De mon côté, j’ai encore beaucoup de travail à faire sur le plan individuel. Dans les nuits comme celle-ci, je veux être le plus performant possible, et ce soir je n’ai pas fait mon meilleur match », a indiqué l’Anglais.

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