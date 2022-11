Le Real Madrid a trouvé son nouveau galactique pour oublier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis des années déjà, il y a deux joueurs qui sont liés au Real Madrid tous les étés : Erling Haaland et Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale espagnole souhaitait enrôler les deux l'été dernier notamment, les deux opérations se sont soldées par des échecs, puisque le Norvégien s'est envolé pour Manchester City, alors que le Français a pris la décision de rester à Paris, en échange d'un joli contrat. Est-ce pour autant fini ? Clairement pas, du moins dans le cas de l'attaquant de City, puisque les médias espagnols sont convaincus que les Madrilènes repasseront vite à l'attaque.

Ils veulent notamment profiter de cette clause de 200 millions d'euros qui s'activera à l'été 2024. Un montant considérable, mais qui est à relativiser quand on voit le talent et les qualités du géant norvégien. Et pour le Français alors ? Là, ça semble plus compliqué, puisque Florentino Pérez n'aurait pas apprécié les évènements de l'été passé, et certaines publications ibériques sont convaincues que la porte est définitivement fermée.

Un prix XXL

Selon le Bernabéu Digital, le Real Madrid pense désormais à Khvicha Kvaratskhelia (Naples) plutôt qu'au Bondynois. L'attaquant géorgien, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 12 rencontres de Serie A, est l'une des sensations du moment en Europe, à tel point qu'en Angleterre, le London Evening Standard évoque déjà un prix de 100 millions d'euros. Les Merengues sont particulièrement intéressés et sont même déjà venus aux nouvelles en sous-marin.

Manchester City serait aussi sur le coup. Mais ça tombe bien pour les Madrilènes, dans un entretien accordé à un média de son pays diffusé mercredi soir, celui qu'on surnomme Zizi a fait savoir que son rêve était de défendre les couleurs du champion d'Europe en titre : « je veux gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Je suis supporter depuis petit. Avec mes frères on regardait leurs matchs tout le temps ». Nul doute que le message est bien passé dans les bureaux du Bernabéu...