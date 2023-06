Lens : le RB Leipzig casse sa tirelire pour Loïs Openda

La suite après cette publicité

Le RC Lens risque fort d’être victime de son succès. Deuxième du classement de Ligue 1 au terme de la saison 2022/2023, le club nordiste disputera la prochaine Ligue des Champions. Mais il y a de fortes chances pour qu’il la joue sans son meilleur buteur Loïs Openda. Un an après avoir déboursé une dizaine de millions d’euros pour arracher le Belge au Club Bruges, le RC Lens pourrait déjà voir partir le buteur belge de 23 ans.

Auteur d’une très belle première saison en Ligue 1 (21 buts inscrits en 38 matches), Openda était très courtisé. En avril dernier, nous vous indiquions d’ailleurs la liste des six, sept clubs intéressés par ses services. Une bonne nouvelle malgré tout pour le RCL puisque nous vous indiquions que les Sang et Or espéraient réaliser une belle culbute avec un élément estimé alors à 30 M€.

À lire

Lens : Franck Haise répond aux rumeurs de transfert autour d’Openda

Une affaire à 30 M€

Eh bien, il y a un club qui n’a pas traîné, et c’est le RB Leipzig. La formation germanique souhaite en faire le successeur de Christopher Nkunku, annoncé avec instance du côté de Chelsea. Et selon Bild, les choses avancent. Un accord entre le club allemand et le Lensois serait trouvé.

La suite après cette publicité

Les négociations avec les Sang et Or se poursuivent et le média allemand indique que Leipzig compte finaliser l’affaire en échange de 30 M€, soit le montant qu’espéraient les Artésiens. De son côté, Openda signerait un contrat de 5 ans. Sauf revirement de situation, le RCL va malheureusement perdre son arme offensive numéro 1 un an seulement après son arrivée. Mais il va encaisser un joli chèque.