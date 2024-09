CdM 2034 : Neymar apporte son soutien à l’Arabie saoudite

La Coupe du monde 2034 n’a pas encore commencé, mais semble déjà avoir ses fervents supporters. Dans une vidéo relayée par le club d’Al-Hilal, en marge de la fête nationale du pays ce lundi, Neymar a d’ores et déjà apporté son soutien au futur pays hôte de la célèbre compétition mondiale, l’Arabie saoudite. «Je suis très heureux pour le pays. Je pense que le pays mérite cette reconnaissance, cette opportunité d’accueillir une Coupe du monde. Les gens du monde entier auront l’occasion d’en apprendre plus sur la culture saoudienne, sur le pays, donc, ce sera une belle expérience d’être ici avec tout le monde», a ajouté l’attaquant de 32 ans.

Pour rappel, le royaume du Golfe a été, officieusement, désigné comme pays hôte de cette 25e édition de la Coupe du monde en novembre 2023. L’Arabie saoudite avait été choisie par la FIFA après les retraits et les désistements des candidatures de l’Australie, de la Chine ou encore du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan. Arrivé à l’été 2023 en Saudi Pro League après son aventure au PSG, Neymar n’a, de son côté, plus joué depuis la mi-octobre 2023 en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Son transfert, tout comme l’attribution du tournoi international, fait partie aujourd’hui d’un vaste plan de «Soft Power» et de diversification de l’économie du pays.