Mondial 2022 : Lionel Messi impressionné par la France

Lionel Messi (34 ans) était l'invité de TyC Sports en Argentine ce lundi. La Pulga s'est projetée sur le prochain Mondial au Qatar. Et pour l'attaquant du Paris SG, l'équipe de France, tenante du titre, sera encore l'adversaire à surveiller en priorité.

«La France a une sélection impressionnante, on la voyait déjà comme candidate la dernière fois et elle a terminé championne. Je crois que le coup pris à l'Euro l'a rendue encore plus forte, elle a grandi comme sélection et s'est rendue compte de beaucoup d'autres choses. Et je crois que, pour ce Mondial, ce sera une sélection qui sera une nouvelle fois candidate au titre», a-t-il lancé.