Ligue 1

OM : un départ bientôt officialisé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria @Maxppp

Le grand ménage se poursuit à l’Olympique de Marseille. Si Medhi Benatia a conservé son poste après avoir annoncé son départ, Pablo Longoria a plié bagage pour être remplacé par Alban Juster. L’Espagnol sera bientôt suivi par Fabrizio Ravanelli. Revenu à l’OM sous Longoria pour assurer le rôle de représentant institutionnel, l’Italien a disparu des écrans radars depuis près d’un an.

Écarté après avoir été un des personnages très médiatisés du club phocéen, Ravanelli va officiellement quitter l’OM dans quelques jours selon La Provence. Le quotidien indique qu’une procédure de licenciement a été engagée contre Penna Bianca.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
