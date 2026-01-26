Maxime Lopez dément l’idée de représenter l’Algérie

Souvent annoncé du côté de l’Algérie au cours des derniers mois, Maxime Lopez a éteint les rumeurs, ce lundi, en répondant à un tweet posté par un suiveur des Fennecs évoquant le choix de sa sélection. « Vrai, il n’a jamais été question que je rejoigne la sélection. J’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs étaient fausses. J’ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la CDM », a-t-il indiqué sur X.

Quelques mois auparavant, le milieu de terrain du Paris FC déclarait ceci : « bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’y vais », avait-il confié dans un épisode de la série Détective Mathoux. L’intérêt n’était donc pas réciproque avec la Fédération algérienne de football (FAF)…