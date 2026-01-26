Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

Maxime Lopez dément l’idée de représenter l’Algérie

Par Kevin Massampu
1 min.
Maxime Lopez, au Paris FC @Maxppp

Souvent annoncé du côté de l’Algérie au cours des derniers mois, Maxime Lopez a éteint les rumeurs, ce lundi, en répondant à un tweet posté par un suiveur des Fennecs évoquant le choix de sa sélection. « Vrai, il n’a jamais été question que je rejoigne la sélection. J’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs étaient fausses. J’ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la CDM », a-t-il indiqué sur X

La suite après cette publicité

Quelques mois auparavant, le milieu de terrain du Paris FC déclarait ceci : « bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’y vais », avait-il confié dans un épisode de la série Détective Mathoux. L’intérêt n’était donc pas réciproque avec la Fédération algérienne de football (FAF)…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Paris FC
Eliezer Mayenda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Paris FC Logo Paris FC
Eliezer Mayenda Eliezer Mayenda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier