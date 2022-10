JT Foot Mercato : Arsenal veut poursuivre sa renaissance

La suite après cette publicité

Les Gunners en quête d'un titre

Arsenal confirme son incroyable retour au premier plan avec un début de saison quasi parfait. Face à Tottenham, leur plus grand rival, les Gunners l'ont emporté hier sur le score de 3-1. En totale maîtrise, les hommes de Mikel Arteta ont conforté leur place de leader de belle manière. Mais ce n'est pas assez pour le coach espagnol. L'arrivée d'un milieu de terrain supplémentaire fait figure de priorité aux yeux du tacticien, qui en a déjà fait la demande à ses dirigeants à maintes reprises. Cette fois-ci, il pourrait bien être écouté puisqu'à en croire le Daily Express, le club londonien va se lancer dans la bataille pour Ruben Neves. La concurrence sera rude sur ce dossier puisque Barcelone, Liverpool et Manchester United sont dans le coup. Wolverhampton pourrait accepter de revoir son prix à la baisse, à hauteur de 45M d'euros. Autre option à moindre coût, Douglas Luiz d'Aston Villa. En fin de contrat en juin prochain, l'international auriverde pourrait faire l'objet d'une offre de 17 millions. Enfin, le profil de Lovro Majer est aussi surveillé. Le milieu du Stade Rennais a vu sa cote exploser cet été. D'après The Sun, Arsenal a déjà supervisé le croate à plusieurs reprises. Il va cependant falloir mettre la main à la poche pour se l'offrir puisque d'après nos infos, le board rennais a fixé le prix de son joueur à pas moins de 60 M€.

Les idoles de Tchouaméni

Le Real Madrid a cassé sa tirelire pour s'offrir Aurélien Tchouaméni cet été. Un investissement colossal de 100M d'euros bonus compris qui semble déjà porter ses fruits. Avec le départ surprise de Casemiro à Manchester United, le Français a eu une opportunité en or de se faire une place de titulaire. Opportunité saisie puisqu'il s'est déjà imposé aux côtés de Kroos et Modric. En France, le joueur de 22 ans s'est aussi fait une place avec l'absence de Paul Pogba. D'ailleurs, l'ancien Monégasque est souvent considéré comme le nouveau Pogba. Au micro de Téléfoot, l'intéressé a confié qu'il a beaucoup suivi la Pioche plus jeune, mais qu'il ne veut pas être comparé à lui. Il veut écrire sa propre histoire. Tchouaméni a aussi révélé qu'il a beaucoup regardé N'Golo Kanté et Patrick Vieira plus jeune. On ne peut que lui souhaiter la même carrière que ses idoles de jeunesse.

City veut sécuriser Haaland

Recruté pour seulement 60M d'euros en provenance du Borussia Dortmund cet été, le recrutement d'Erling Haaland a tout du braquage du siècle. Si certains observateurs avaient des doutes sur son adaptation en Premier League, le cyborg norvégien les a rapidement dissipés. Conscient de détenir dans son effectif l'un des plus grands cracks de la planète football, Manchester City veut déjà le récompenser. D'après le Daily Star, un nouveau contrat va lui être proposé, avec une augmentation de salaire à la clé. Selon le tabloïd anglais, c'est notamment sur les différents bonus que le serial buteur norvégien pourrait se faire plaisir. Un salaire global revu à la hausse qui pourrait aussi s'accompagner d'une prolongation de son bail, qui s'étend actuellement jusqu'en 2027.