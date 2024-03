Le programme TV un peu spécial de la 29 journée de L1

La Ligue vient de communiquer le programme de la 29e journée avec des horaires un peu spéciaux pour les équipes toujours en lice sur la scène européenne. Pour ne pas trop charger leur calendrier, la LFP a décidé d’aménager cette journée car «tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France» et «permet de faire rayonner la France à l’international.»

Lorient-PSG et Monaco-Lille auront lieu le mercredi 24 avril à 19h sur Prime Video, alors que le match entre l’OM et Nice se tiendra à 21h sur Canal + Sport 360 et Canal+ Foot. Les autres affrontements de cette 29e journée se dérouleront entre le vendredi 12 avril (Metz-Lens à 21h) et le dimanche 14 avril (OL-Brest à 20h45).

La programmation TV de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats est donc la suivante :

Vendredi 12 avril 2024 à 21h00 sur Prime Video

FC Metz – RC Lens

Samedi 13 avril 2024 à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – Stade de Reims

Samedi 13 avril 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Stade Rennais FC – Toulouse FC

Dimanche 14 avril 2024 à 13h00 sur Prime Video

Havre AC – FC Nantes

Dimanche 14 avril 2024 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC

Dimanche 14 avril 2024 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Mercredi 24 avril 2024 à 19h00 sur Prime Video

FC Lorient – Paris Saint-Germain

AS Monaco – LOSC Lille

Mercredi 24 avril 2024 à 21h00 sur Canal + Sport 360 et Canal+ Foot

Olympique de Marseille – OGC Nice