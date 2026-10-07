Bayern Munich : JJ Gabriel réclame un salaire XXL pour quitter Manchester United

Le Bayern Munich est entré dans la course pour récupérer JJ Gabriel, le grand espoir de Manchester United qui souhaite quitter son club formateur. Le club allemand a repris cette semaine les discussions avec l’entourage du joueur, après de premiers contacts remontant au mois de mai. Désormais âgé de 16 ans, Gabriel peut rejoindre un club de l’Union Européenne grâce à ses attaches irlandaises et chypriotes. Vincent Kompany apprécierait particulièrement son profil et le Bayern espérerait le convaincre en lui présentant un projet axé sur son développement et ses perspectives de temps de jeu. Le Real Madrid et le PSG sont également annoncés parmi les clubs intéressés, tandis que le Barça a publiquement pris ses distances dans ce dossier.

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Un obstacle important pourrait toutefois compliquer l’opération. Selon Sky Sports, l’entourage de Gabriel réclamerait un salaire annuel à sept chiffres, des exigences que le Bayern ne souhaiterait pas satisfaire. Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen auraient d’ailleurs déjà refroidi leur intérêt pour la même raison. Manchester United refuse de son côté de libérer le jeune attaquant de son engagement, ce qui l’empêche de rejoindre un autre club anglais avant l’été prochain. Malgré sa présence sur la photo officielle des Red Devils pour la saison 2026-2027 et son utilisation par Michael Carrick durant la préparation estivale, la tendance resterait à un départ du jeune talent.