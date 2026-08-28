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UEFA Europa Conference League

C4 : tirage abordable pour Monaco

Par Matthieu Margueritte
Lamine Camara de l'AS Monaco @Maxppp

Après le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’UEFA a très rapidement enchaîné avec le tirage de la Ligue Conférence. Seul club français présent dans la compétition, l’AS Monaco a hérité d’un calendrier abordable.

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Les Asémistes recevront Fribourg (Allemagne), les Lincoln Red Imps (Gibraltar) et Nordsjaelland (Danemark). Ils se déplaceront à Brighton (Angleterre), à Hearts (Écosse) et au CSKA Sofia (Bulgarie).

Pub. le - MAJ le
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