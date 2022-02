Thierry Henry ne voit pas Kylian Mbappé rester au PSG

En plus d'être entraîneur adjoint de la sélection belge et consultant de Prime Video, diffuseur de la Ligue 1 en France, l'ancienne gloire d'Arsenal est également consultant à CBS Sports. Et au micro de la chaîne de télévision anglaise, le champion du Monde 1998 considère que Kylian Mbappé, seul buteur mardi soir face au Real Madrid, ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain.

«En tant que Français, j'aimerais qu'il reste en Ligue 1. Mais s'ils voulaient blinder Mbappé, ils auraient dû le faire il y a deux ans. Ils ne lui ont pas montré cet amour à l'époque. Maintenant, une autre équipe l'a fait. On ne sait pas encore laquelle. Mais je ne pense pas qu'il va rester au PSG», a-t-il déclaré au sujet de l'attaquant parisien, sous contrat jusqu'à l'été prochain avec le club de la capitale.