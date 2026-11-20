Auteur d’un début de saison absolument stratosphérique, Yaya Fofana est tout simplement en train de marcher sur la Ligue 2 sous les couleurs du Stade de Reims. Repositionné dans un rôle plus offensif et créatif par Nicolas Usaï, le polyvalent milieu de terrain ivoirien (il est capable de jouer en 6, 8 ou 10) de 22 ans affole les compteurs avec déjà 10 buts et 2 passes décisives en seulement 12 rencontres. Des statistiques hallucinantes qui font de lui le quatrième meilleur buteur d’Europe, toutes divisions confondues, juste derrière Raphinha, Kylian Mbappé et Will Lankshear. Une véritable renaissance pour l’ancien pensionnaire du RC Lens, qui revient de très loin après avoir été éloigné des pelouses pendant plus d’un an entre 2025 et 2026 suite à une grave fracture de fatigue. Considéré en Champagne comme le plus grand talent du club depuis un certain Hugo Ekitike, il s’impose aujourd’hui comme l’arme fatale d’une équipe rémoise devenue presque trop dépendante de ses fulgurances.

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Des performances XXL qui ne sont pas passées inaperçues de l’autre côté de la Manche, d’autant que le maestro rémois, qui vient d’être appelé pour la première fois en sélection ivoirienne lors de la dernière trêve internationale, dispose d’ores et déjà des points nécessaires pour valider son précieux permis de travail britannique. Selon nos informations, Tottenham apprécie tout particulièrement son profil et a prévu de dépêcher des émissaires dès demain pour l’observer attentivement en tribunes lors du choc de L2 face à l’AS Saint-Étienne prévu samedi soir à Auguste Delaune. Une approche concrète qui ne devrait pas laisser insensible le principal intéressé, très attiré par le prestige de la Premier League. Si la direction du Stade de Reims a catégoriquement fermé la porte à un transfert sec cet hiver, l’hypothèse d’une vente assortie d’un prêt de six mois pour terminer la saison dans la Marne pourrait satisfaire toutes les parties. Quoi qu’il arrive, le prodige, sous contrat jusqu’en 2030, ne fera pas ses valises sans un chèque astronomique, assurément supérieur aux 25 millions d’euros récoltés lors de la récente vente de Zabi.