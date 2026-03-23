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Ligue des Champions

Ligue 1 : le PSG et Strasbourg demandent le report de leur match !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
La joie de Bradley Barcola. @Maxppp

Comme les saisons passées, le Paris Saint-Germain veut préparer au mieux ses rendez-vous en Ligue des Champions en demandant le report de ses matches. La dernière fois, le club de la Capitale avait réclamé et obtenu le report de son match face à Nantes, afin d’avoir une semaine de récupération entre ses deux huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. L’Équipe nous apprend que les Rouge et Bleu ont remis ça en vue de leur quart de finale face à Liverpool.

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Paris a demandé à la LFP de reporter le Lens-PSG du 11 avril, rencontre placée entre les deux manches face aux Reds. Problème : les Artésiens ont déjà fait savoir qu’ils étaient contre. Paris trouvera-t-il un terrain d’entente ? En attendant de le savoir, le quotidien assure que Strasbourg a imité les Parisiens. Le club alsacien a demandé le report de son match à Brest prévu le 12 avril, la rencontre étant placée entre le quart de finale aller et retour de Ligue Conférence face à Mayence. Le conseil d’administration de la LFP décidera jeudi prochain du sort de ces requêtes. À noter que la Ligue n’a pas forcément besoin de l’accord des adversaires pour accorder ces reports.

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