Manchester City pourrait vendre ses stars, un membre historique des Bleus visé par une enquête judiciaire

Mercato mouvementé pour Manchester City ?

Alors que la culpabilité de Manchester City est désormais officielle, l’incertitude quant aux sanctions à venir menace de provoquer un véritable exode de ses super-étoiles. Une relégation en Championship ou une privation prolongée de Ligue des Champions pourrait pousser des cadors européens à fondre sur l’effectif mancunien. Si Erling Haaland reste sous contrat jusqu’en 2034, des départs ou des prêts d’une saison deviennent envisageables pour préserver les stars. Des joueurs majeurs comme Gvardiol, Enzo Fernández, Rayan Cherki ou Eliott Anderson se retrouvent ainsi au cœur de toutes les convoitises. L’Europe entière reste aux aguets, prête à tirer profit de la vulnérabilité financière et sportive du club anglais.

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Enquête judiciaire pour un ex-membre historique des Bleus

"Confiance trahie", comme le titre L’Equipe au sujet de Mohamed Sanhadji. Surnommé « Momo la République », le policier d’élite et figure historique de la sécurité de l’équipe de France depuis plus de vingt ans, est au cœur d’une vaste enquête judiciaire. Visé par une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris pour corruption, trafic d’influence et blanchiment, il est soupçonné d’avoir abusé de son statut privilégié auprès des Bleus et de leurs proches. L’enquête révèle un système de services rendus et d’avantages indus, incluant des prêts financiers conséquents octroyés par des internationaux, dont un prêt de 120 000 € via Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, ainsi que la perception de vacances ou de cadeaux auprès de joueurs, d’agents et de célébrités comme Jamel Debbouze ou Patrice Evra. Pour acheter une maison à 440 000 €, Sanhadji aurait demandé de l’argent à une quinzaine de joueurs. 215 000 € lui auraient finalement été prêtés. Mis à la retraite d’office par la FFF et placé sous contrôle judiciaire, Sanhadji conteste toute infraction, tandis que la Fédération et les autorités judiciaires s’efforcent de faire la lumière sur cet étouffant scandale.

Deux historiques clubs français vendus

Comme expliqué, à Bordeaux, Gérard Lopez cède les Girondins pour un euro symbolique au fonds anglo-américain Park Bench, qui reprend 13 M€ de dettes et promet d’injecter 18 M€ afin d’éviter la liquidation en Régional 1. De son côté, Waldemar Kita vend le FC Nantes pour 125 M€ au consortium européen Phenix Sports Invest, emmené par Paulo Tavares. Si le départ des propriétaires contestés soulage les supporters, une vive inquiétude persiste à Nantes autour de l’opacité du projet. Ce futur organigramme nantais verrait pourtant intervenir des figures prestigieuses, de Marcelo à Snoop Dogg en passant par Cyril Linette.