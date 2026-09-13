Premier League : à dix contre onze pendant près de 70 minutes, Man City s’offre Man United à Old Trafford

Manchester City a longtemps souffert dans ce derby face à Manchester United. À Old Trafford, les Red Devils, avec le trio Mbeumo-Fernandes-Rashford, ont rapidement pris le contrôle des débats, portés notamment par un Rashford très remuant face Cityzens, dans une composition classique avec Cherki en meneur de jeu. Mais les Skyblues ont été frappés par un énorme coup dur avec l’expulsion directe de Foden pour un geste de frustration sur Bruno Fernandes, qui aurait pu aussi être exclu (23e).

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Réduit à dix dans un temps fort des Red Devils, City a subi les assauts de son voisin, mais Donnarumma s’est montré vigilant dans ses cages. En supériorité numérique, Manchester United a logiquement poussé pour prendre l’avantage. Les hommes de Michael Carrick ont toutefois manqué de précision dans le dernier geste et ont buté sur une défense mancunienne accrocheuse. Juste avant la pause, Rashford a bien cru débloquer la rencontre sur un coup franc parfaitement frappé, mais le poteau est venu sauver Donnarumma (45e). Les hommes de Carrick pouvaient même avoir des regrets de ne pas avoir ouvert le score.

Manchester United peut avoir des regrets

Mais après la pause, MU a repris avec les mêmes intentions au retour des vestiaires et Mainoo a, lui aussi, trouvé le poteau sur une superbe frappe à l’entrée de la surface (51e). Un manque de réalisme qui aura été cruel pour United, puisque, contre le cours du jeu, c’est finalement Manchester City qui a éteint Old Trafford. Sur un centre de Gvardiol légèrement dévié par Dorgu, Erling Haaland s’est jeté au second poteau pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée. D’abord refusé, le but du Norvégien a finalement été validé après intervention de la VAR (0-1, 60e).

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Malgré son infériorité numérique, Manchester City a ensuite réussi à contenir les offensives des Red Devils et s’est même procuré une énorme occasion de faire le break. Fernandez a déclenché une puissante frappe à l’entrée de la surface, légèrement détournée par Lammens sur son poteau (69e). United poussait ensuite dans la moitié de terrain adverse et la balle d’égalisation était manquée par Mbeumo après une superbe parade de Donnarumma (90e+4). Résultat, Manchester City réalise une belle opération et enchaîne un quatrième succès en quatre journées. En revanche, le début de saison de Manchester United est compliqué avec seulement quatre points en quatre journées.