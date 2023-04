Manchester City - Arsenal : les compositions probables

La suite après cette publicité

Nous ne sommes qu’à la 33e journée de Premier League mais ce duel entre Manchester City et Arsenal prend des allures de finale. Cinq points séparent le leader de son poursuivant, qui possède deux matchs en retard. Autrement dit, une victoire des Cityzens ce soir à l’Etihad Stadium (coup d’envoi 21h) mettrait un sacré coup derrière la tête des protégés de Mikel Arteta, premiers depuis de longs mois. D’autant que ces derniers tirent la langue depuis plusieurs matchs. Ils cumulent même trois nuls de suite, voyant leur avance fondre comme neige au soleil avant d’aborder ce choc.

Pep Guardiola a bien noté que son adversaire a les épaules plus lourdes depuis quelques semaines. Lui peut se targuer au contraire d’avoir une équipe en pleine forme, sans absence et invaincue depuis le 15 février. C’est donc Ederson qui est attendu dans le but, protégé par une défense à trois composée d’Akandji, Dias et Aké. Walker et Laporte démarreraient sur le banc comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Un cran plus haut, le technicien catalan alignerait un duo Stones-Rodri. L’Anglais adopte un nouveau rôle hybride ces derniers matchs entre 4e défenseur et double-pivot.

Saliba toujours absent

Devant, il faudra s’attendre à une terrible ligne offensive. De Bruyne et le capitaine Gündogan sont annoncés titulaires pour l’organisation du jeu, tandis que Bernardo Silva et Jack Grealish devraient évoluer en soutien d’Erling Haaland, l’homme aux 48 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues. La défense d’Arsenal aura fort à faire, d’autant qu’elle déplore toujours l’absence de Saliba. Ramsdale, présent dans le but et auteur d’une grosse erreur contre Southampton, commencera derrière une charnière White-Gabriel. Zinchenko prendra donc le couloir droit, laissant la place à son remplaçant côté gauche, Tierney.

Arteta choisirait son traditionnel 4-3-3 avec les présences de son capitaine Odegaard, Partey et Xhaka dans l’entrejeu. Jorginho serait sur le banc au coup d’envoi. Enfin devant, il n’y a pas vraiment de surprise non plus puisque c’est le trio habituel qui est espéré avec Saka à droite, Martinelli à gauche et Jesus dans l’axe, laissant une nouvelle fois Trossard sur la touche. S’ils veulent être champions, ce qui est toujours attendu depuis les Invincibles de 2004, les Gunners doivent réaliser un exploit et l’emporter. Ils ne l’ont plus fait à l’Etihad depuis 2015. C’est dire la montagne qui les attend ce soir.

