Liga
Sergi Darder est amoureux de Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Invité par Radio Marca, Sergi Darder (31 ans) a évoqué plusieurs sujets dont la course au titre en Liga. « Le Barça, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid vont se battre jusqu’au bout. S’ils ne le font pas, ce sera parce qu’ils ont fait une mauvaise saison. Tous les trois jouent à un niveau spectaculaire, chacun avec son propre style, et le championnat sera compétitif jusqu’à la dernière journée.»
La suite après cette publicité
Le joueur de Majorque, passé par l’OL il y a quelques années, a ensuite dévoilé le joueur qui l’impressionne le plus. « L’Espagne est à un niveau incroyable en ce moment. Ce que fait Lamine Yamal est fou, mais je suis amoureux de Kylian Mbappé.» La star du Real Madrid appréciera.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer