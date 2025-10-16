Menu Rechercher
Sergi Darder est amoureux de Kylian Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp

Invité par Radio Marca, Sergi Darder (31 ans) a évoqué plusieurs sujets dont la course au titre en Liga. « Le Barça, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid vont se battre jusqu’au bout. S’ils ne le font pas, ce sera parce qu’ils ont fait une mauvaise saison. Tous les trois jouent à un niveau spectaculaire, chacun avec son propre style, et le championnat sera compétitif jusqu’à la dernière journée.»

Le joueur de Majorque, passé par l’OL il y a quelques années, a ensuite dévoilé le joueur qui l’impressionne le plus. « L’Espagne est à un niveau incroyable en ce moment. Ce que fait Lamine Yamal est fou, mais je suis amoureux de Kylian Mbappé La star du Real Madrid appréciera.

