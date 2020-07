Real Madrid : un club a lancé les négociations pour la pépite Reinier

La suite après cette publicité

Reinier ne jouera pas au Real Madrid la saison prochaine. C'est une affirmation unanime dans la presse ibérique. Premièrement, car les places de joueur extra-communautaire sont déjà occupées par Vinicius Junior, Rodrygo et Éder Militão, et si le premier cité devrait bientôt obtenir un passeport espagnol, la place laissée vacante sera occupée par Take Kubo, de retour de prêt de Mallorca.

Mais surtout, le Real Madrid souhaite que son milieu de terrain de 18 ans obtienne du temps de jeu à un niveau supérieur à la troisième division où évolue le Real Madrid Castilla. L'idéal pour les Merengues serait un prêt dans un club de Liga, afin de suivre le même chemin que le prodige japonais ou que Martin Odegaard, qui a brillé à la Real Sociedad. Les médias espagnols expliquaient récemment que c'est Valladolid, le club de Ronaldo Nazario, qui était en pole position pour se l'offrir, après avoir convaincu l'ancien de Flamengo.

Le Real Madrid est pour une aventure allemande

Mais selon Goal, c'est en Bundesliga que pourrait s'écrire son avenir, alors que les médias cités plus haut avaient déjà expliqué que le joueur n'était pas contre une aventure hors des frontières espagnoles. Le Real Madrid et le Bayer Leverkusen ont ainsi déjà démarré les discussions pour un prêt du joueur, qui viendrait remplacer Kai Havertz, sur le départ. La possibilité de le voir évoluer en Allemagne intéresse clairement la direction madrilène, et on se rappelle que Dani Carvajal avait brillé chez les Rouge et Noir lors de la saison 2012/2013.

L'état-major du champion de la Liga estime qu'il pourrait progresser sur tous les plans outre-Rhin, et l'option de jouer une compétition européenne, l'Europa League, est aussi très importante pour sa progression. Après trois matchs et deux buts avec l'équipe réserve du Real Madrid, Reinier pourrait donc faire le grand saut en rejoignant Leverkusen.