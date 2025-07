Le retour de Marc Bernal se précise enfin

Après plus de 11 mois loin des terrains, la jeune pépite espagnole du Barça est enfin tout proche d’un retour selon Mundo Deportivo. Marc Bernal avait subi en août 2024 une rupture du ligament croisé du genou gauche, avec atteinte du ménisque externe. Aujourd’hui en phase finale de sa convalescence, le joueur de 18 ans a accordé une interview à Deleito, sponsor de son campus, afin d’évoquer la difficulté de se remettre d’une telle blessure.

«Au moment de la blessure, je savais déjà qu’il s’était passé quelque chose. J’ai tenté une passe sur l’aile, ils m’ont frappé par derrière et j’ai entendu un crack. Je suis brisé. Une année entière sans jouer», raconte Marc Bernal. Il confie aussi ce qui a été le plus dur à vivre :

«On voit ses coéquipiers partir pour un match important de Ligue des champions et on est coincé. Vu de l’extérieur, quand on ne joue pas, tout paraît plus compliqué et on devient très nerveux. J’aurais aimé participer aux succès de l’équipe, surtout sur le terrain de l’Espanyol, le jour où nous avons remporté la Liga.» Concernant son retour à la compétition, le natif de Berga admet avoir encore quelques incertitudes : «J’ai peur de ne pas retrouver le même niveau, mais je veux revenir avec confiance.» Hansi Flick place beaucoup d’espoir dans le retour de Marc Bernal. Polyvalent, il pourrait bénéficier de temps de jeu. Le coach allemand, qui n’hésite pas à faire confiance aux jeunes comme Casadó, Cubarsí ou encore Lamine Yamal, pourrait bien lui offrir sa chance prochainement. Le retour de Bernal se précise. Affaire à suivre.