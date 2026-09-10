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Ligue 1

OM : Bruno Genesio annonce deux forfaits à Rennes

Par Jordan Pardon - Maxime Barbaud
1 min.
Rennes Marseille

5 jours après sa défaite au stade Vélodrome face au Paris FC (3-2), l’OM retrouve la Ligue 1 avec un déplacement compliqué au Raozhon Park ce vendredi (20h45). Déjà battus à Monaco il y a deux semaines, les Phocéens ont intérêt à prendre au moins un point pour éviter une série de 3 défaites qui ferait tache. Mais pour ne rien arranger, Bruno Genesio va devoir faire sans Kondogbia et Nnadi, touchés contre l’ASM.

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« Kondogbia est en réathlétisation, il va mieux, assure l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Je n’aime pas donner de délai sur une blessure musculaire. On doit vivre au jour le jour. On peut peut-être envisager un retour après la trêve. Tochukwu (Nnadi) va mieux aussi mais ne sera pas opérationnel face à Rennes, et il y a peu de chances qu’il le soit avant la trêve internationale. » Il va falloir s’armer d’un peu de patience avant de les retrouver.

Pub. le - MAJ le
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